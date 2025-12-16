Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

En Chubut, los vientos comenzarán por la noche y se extenderán hasta el día siguiente, con un período sin actividad en la madrugada. Las ráfagas volverán a iniciarse al mediodía. En Tierra del Fuego, las precipitaciones se extenderán toda la noche y toda la madrugada. Por su parte, Santa Cruz solo experimentará este fenómeno por la noche.