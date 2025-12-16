Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Mientras algunas provincias registraron tormentas de alta intensidad este lunes, otras enfrentaron fuertes ráfagas que continuarán hoy en las áreas bajo aviso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que tres provincias del sur del país se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo por vientos severos.
A las 05:50 horas, el SMN advirtió que tres provincias del sur enfrentarán vientos intensos en distintos momentos del día. La parte más austral de Chubut, toda Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla, además de que en esta última provincia se registrarán lluvias significativas al mediodía de hoy.
En Chubut, los vientos comenzarán por la noche y se extenderán hasta el día siguiente, con un período sin actividad en la madrugada. Las ráfagas volverán a iniciarse al mediodía. En Tierra del Fuego, las precipitaciones se extenderán toda la noche y toda la madrugada. Por su parte, Santa Cruz solo experimentará este fenómeno por la noche.
Alerta por lluvias y vientos en tres provincias
Para las tres provincias, el aviso del SMN es el mismo: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h”.
Además, en Tierra del Fuego, donde rige la alerta por precipitaciones, “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, explicaron desde el SMN.
Recomendaciones del SMN
La entidad climática proporcionó recomendaciones para preservar la vida y los bienes materiales ante fenómenos con capacidad de daño.
1- Evitá salir.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir.