¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

El viernes se realizará una audiencia clave en la investigación del llamado Caso Vélez. A pedido de la querella, se debatirá la legalidad de las pericias efectuadas a los teléfonos de las víctimas y los testigos, un elemento probatorio que generó posturas contrapuestas. Por un lado, los defensores sostienen que se trata de una suerte de certificado de inocencia para los cuatro futbolistas procesados en el expediente. Los representantes legales de la víctima rechazan esa interpretación y afirman que lo único que se está logrando es revictimizar a la joven que denunció haber sufrido un abuso sexual.