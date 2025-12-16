Secciones
El Gobierno de Javier Milei volvió a tener superávit primario y financiero en noviembre

Según los datos oficiales, en el acumulado de los primeros 11 meses estos números representan un 1,7% del Producto Bruto Interno (PIB) y un 0,6%, respectivamente.

El Gobierno nacional confirmó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en noviembre un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones, resultados que consolidan el equilibrio fiscal en lo que va del año. 

La información fue difundida por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. En ese marco, el funcionario subrayó que “el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024”. Además, detalló el comportamiento de algunas partidas sociales al señalar que, “a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% interanual y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% interanual”.

También puso el foco en la mejora interanual del resultado financiero y remarcó que el superávit de $599.954 millones “contrasta con el resultado de noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones, equivalente a casi $2.650.000 millones ajustados por inflación”.

En relación con los ingresos del Estado, el ministro explicó que “además de los impuestos que se fueron eliminando o reduciendo en el período, el crecimiento interanual en los recursos estuvo afectado por ingresos extraordinarios que elevaron la base de comparación”. 

Entre esos factores, mencionó “la moratoria vigente en aquel entonces, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas correspondientes a 2024, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda reafirmó el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que “el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo”. 

“El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política”, finalizó. 

