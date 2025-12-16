El Gobierno de Javier Milei volvió a tener superávit primario y financiero en noviembre

La información fue difundida por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. En ese marco, el funcionario subrayó que “el gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024”. Además, detalló el comportamiento de algunas partidas sociales al señalar que, “a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% interanual y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% interanual”.