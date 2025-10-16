El Gobierno de Milei logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

Por último, Caputo también destacó la mejora del resultado financiero en comparación con el año anterior. “El superávit financiero de $309.623 millones contrasta con el resultado de septiembre de 2023, donde se había registrado un déficit de $511.533 millones, equivalente a casi $2.100.000 millones ajustados por inflación”, precisó el titular del Palacio de Hacienda.