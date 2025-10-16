Secciones
El Gobierno de Milei logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

En los primeros nueve meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PBI.

El Gobierno de Javier Milei dio a conocer los resultados fiscales del Sector Público Nacional (SPN) correspondientes a septiembre, mes en el que se registró un superávit primario de $696.965 millones, tras mantener congelado el gasto público y pese a la caída en la recaudación.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, el Estado acumuló un superávit primario equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero de $309.623 millones, lo que representa aproximadamente el 0,4% del PBI.

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "en los primeros nueve meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB".

Con estos resultados, el Gobierno se acerca al objetivo del 1,5% del PBI de superávit financiero establecido en el Presupuesto 2026, ya que, según explicó Caputo, “solo tendría que sumar 0,2 puntos” para alcanzar la meta anual.

Estabilidad del gasto

El ministro explicó además que “en el mes, el gasto primario se mantuvo estable en términos reales frente a septiembre de 2024”, y detalló la evolución de los principales componentes del gasto público.

En ese sentido, señaló que “a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,9% interanual, la Asignación Universal para Protección Social, 17,9% y las transferencias a universidades 3,2%”.

Por último, Caputo también destacó la mejora del resultado financiero en comparación con el año anterior. “El superávit financiero de $309.623 millones contrasta con el resultado de septiembre de 2023, donde se había registrado un déficit de $511.533 millones, equivalente a casi $2.100.000 millones ajustados por inflación”, precisó el titular del Palacio de Hacienda.

