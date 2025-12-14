El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El avance de la investigación judicial sobre una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar sumó en las últimas horas un elemento de alto impacto simbólico y probatorio: un bolso con el escudo de la AFA y el nombre del tesorero Pablo Toviggino, hallado durante un allanamiento en la propiedad de Villa Rosa que la Justicia sospecha vinculada a dirigentes de la cúpula del fútbol argentino.
El procedimiento fue realizado por orden judicial en una quinta de grandes dimensiones, equipada con instalaciones de lujo, entre ellas un helipuerto, y que formalmente figura a nombre de la empresa Real Central SRL. Según consta en el expediente, los titulares de esa firma no tendrían la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición y el mantenimiento de un inmueble de esas características, lo que alimenta la hipótesis de la utilización de presuntos testaferros.
Entre los objetos secuestrados, una de las imágenes que forman parte de la causa muestra un bolso negro con el logo institucional de la Asociación del Fútbol Argentino. Debajo del escudo, aparece bordado el nombre “Pablo Toviggino”, actual tesorero de la entidad que preside Claudio Tapia. El bolso fue encontrado dentro de la propiedad que el dirigente no habría declarado y que está bajo análisis judicial por su posible vínculo con altos mandos de la AFA.
Otro hallazgo relevante fue una placa conmemorativa dedicada a Toviggino. El objeto lleva la inscripción: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino, Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”. Ese estadio, precisamente, lleva el nombre de Claudio Fabián Tapia. La placa está fechada el 18 de julio de 2025, día en el que la institución celebró públicamente su regreso al renovado escenario deportivo.
Además de estos elementos, la Justicia secuestró en un galpón del predio una flota que llamó la atención de los investigadores: 54 autos de lujo o de colección, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings. Todo el operativo fue documentado con filmaciones y fotografías por orden del juez Daniel Rafecas, quien estaba a cargo de la causa en ese momento.
Sin embargo, cuando la investigación avanzaba y comenzaban a surgir pruebas concretas, la Cámara Federal resolvió apartar a Rafecas del expediente. La decisión fue adoptada por el juez Leopoldo Bruglia, quien determinó que la causa debía tramitar en el fuero penal económico, lo que implicó un cambio de jurisdicción en plena etapa de recolección de pruebas.
¿Qué encontraron en los allanamientos?
Fuentes judiciales señalaron que, además del bolso identificado con el nombre de Toviggino y de la placa, se ordenó un peritaje para establecer el valor total de los vehículos incautados. Según los registros oficiales, a nombre de Real Central SRL figuran automóviles de alta gama, entre ellos tres Porsche, una Ferrari F430, un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y otros modelos deportivos, además de camionetas 4x4 y motos de marcas premium.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por la Coalición Cívica y tuvo como antecedente una publicación del exfutbolista Carlos Tevez en redes sociales. En ese mensaje, Tevez hizo referencia a supuestos viajes, bolsos y una colección de autos en Pilar, en una alusión directa a Toviggino que luego fue incorporada como contexto en la presentación judicial.
De acuerdo con los registros catastrales, la propiedad allanada perteneció durante varios años a Tevez y, tras una serie de transferencias societarias, fue adquirida en mayo de 2024 por Real Central SRL. Para los denunciantes, ni el capital declarado ni el perfil económico de sus titulares alcanzan para explicar una operación inmobiliaria de esa magnitud.
Hasta el momento, la AFA no se pronunció públicamente sobre este expediente en particular ni sobre el hallazgo del bolso con el nombre de Toviggino. Sí emitió comunicados en relación con otros allanamientos vinculados a causas diferentes, realizados en sus sedes de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Mientras tanto, la investigación continúa y los elementos secuestrados en la mansión de Pilar se consolidan como piezas centrales para determinar responsabilidades.