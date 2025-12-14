El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El procedimiento fue realizado por orden judicial en una quinta de grandes dimensiones, equipada con instalaciones de lujo, entre ellas un helipuerto, y que formalmente figura a nombre de la empresa Real Central SRL. Según consta en el expediente, los titulares de esa firma no tendrían la capacidad económica necesaria para justificar la adquisición y el mantenimiento de un inmueble de esas características, lo que alimenta la hipótesis de la utilización de presuntos testaferros.