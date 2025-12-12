Hallaron más de 50 autos de lujo en un allanamiento clave de la causa que investiga vínculos entre la AFA y Sur Finanzas

La investigación judicial que pone bajo la lupa a empresarios y dirigentes vinculados al fútbol argentino sumó este viernes una imagen de alto impacto. En un allanamiento realizado en una finca de Villa Rosa, partido de Pilar, la Justicia encontró 54 vehículos de lujo, entre autos de alta gama, motocicletas y kartings, todos registrados a nombre de Real Central SRL, una de las sociedades investigadas en la causa.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas y se llevó a cabo en una propiedad de gran extensión que figura a nombre de la firma integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos están señalados en la investigación como presuntos testaferros y tienen prohibida la salida del país, además de la inhibición de bienes y cuentas bancarias.
Según confirmaron fuentes judiciales, dentro de un galpón del predio se encontraron 45 autos de lujo o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings. Todos los vehículos fueron secuestrados y puestos a tasación, como parte de las medidas de prueba para determinar el valor real del patrimonio y establecer si existe un esquema de ocultamiento de activos.
En el lugar trabajaron seis peritos tasadores, tres designados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro, quienes además relevaron la totalidad del inmueble. El operativo incluyó filmaciones y fotografías completas del predio, que, según consta en la denuncia, cuenta con pista de entrenamiento equino, haras de caballos árabes y pura sangre, helipuerto e instalaciones deportivas.
La diligencia forma parte de una investigación más amplia que busca determinar si Real Central SRL fue utilizada como una sociedad pantalla para canalizar bienes de alto valor que no podrían ser justificados por el perfil económico de sus titulares. Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada y trabajadora autónoma; de acuerdo con la denuncia, ninguno tendría ingresos acordes para afrontar la adquisición de una propiedad de esas dimensiones ni un parque automotor de ese nivel.
La causa también reconstruye el historial de la finca. Según registros oficiales, la propiedad fue adquirida en 2017 por Carlos Tevez, luego pasó a manos de MALTE SRL y finalmente, en mayo de 2024, fue comprada por Real Central SRL. A raíz de este recorrido, Rafecas amplió la investigación y ordenó levantar el secreto fiscal de la sociedad intermedia.
Además del predio principal, la Justicia realizó otros allanamientos en barrios privados de Pilar, donde detectó documentación vinculada a pagos de expensas y movimientos societarios cruzados. Incluso se ordenó un procedimiento en las oficinas de administración del complejo Ayres Plaza, donde también aparecen registros a nombre de la firma investigada.
Para los denunciantes, entre ellos referentes de la Coalición Cívica, el hallazgo de los vehículos refuerza la hipótesis de un posible lavado de activos mediante la adquisición y el ocultamiento de bienes suntuarios. Testimonios de vecinos incorporados al expediente aseguran haber visto en reiteradas ocasiones a dirigentes de la AFA en el lugar, un dato que la Justicia busca corroborar.
Mientras avanza la pesquisa, el hallazgo de decenas de autos de lujo se convirtió en uno de los símbolos más contundentes de una causa que ya trasciende lo deportivo y que mantiene en vilo a la dirigencia del fútbol argentino.