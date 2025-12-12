Hallaron más de 50 autos de lujo en un allanamiento clave de la causa que investiga vínculos entre la AFA y Sur Finanzas

La diligencia forma parte de una investigación más amplia que busca determinar si Real Central SRL fue utilizada como una sociedad pantalla para canalizar bienes de alto valor que no podrían ser justificados por el perfil económico de sus titulares. Pantano figura como monotributista y Conte es jubilada y trabajadora autónoma; de acuerdo con la denuncia, ninguno tendría ingresos acordes para afrontar la adquisición de una propiedad de esas dimensiones ni un parque automotor de ese nivel.