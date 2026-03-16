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La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Después del agua, el pueblo del sur se levanta con ayuda solidaria, el esfuerzo de sus vecinos y tareas del Gobierno. Historias de quienes lo perdieron todo.

EN MEDIO DEL AGUA. La gente intenta recuperar sus pertenencias. EN MEDIO DEL AGUA. La gente intenta recuperar sus pertenencias.
Hace 2 Hs
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