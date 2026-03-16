SociedadActualidad La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz Después del agua, el pueblo del sur se levanta con ayuda solidaria, el esfuerzo de sus vecinos y tareas del Gobierno. Historias de quienes lo perdieron todo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EN MEDIO DEL AGUA. La gente intenta recuperar sus pertenencias. Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inundaciones 2026 La Madrid Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El hospital de La Madrid retomó sus funciones, después de la inundación Solidaridad en la noche de La Madrid: el rescate de cuatro abuelas atrapadas en un techo, "delivery" de guiso y aventones en lancha “Tucumán necesita un plan integral para enfrentar las inundaciones” “Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre Lo más popular Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada? Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas