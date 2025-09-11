Andrés Fassi, presidente de Talleres, pidió perdón a "Chiqui" Tapia y Toviggino lo destrozó: “Traidor y mentiroso”

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, sorprendió en conferencia de prensa al reconocer que se había equivocado con Claudio “Chiqui” Tapia y le ofreció disculpas públicas por los fuertes cruces del año pasado. Pero la reacción no tardó en llegar y Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha del titular, lo acusó de “traidor y mentiroso” en un explosivo mensaje en redes.
“Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Tapia”, afirmó Fassi, que incluso anunció que invitará al mandatario a Córdoba antes de fin de año para la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva.
El empresario, que en septiembre de 2024 había cuestionado duramente al arbitraje y responsabilizado a Tapia tras la eliminación con Boca en la Copa Argentina, buscó bajarle el tono al conflicto. Recordó que aquellas declaraciones fueron “perjudiciales para todos” y asumió su responsabilidad.
La respuesta de Toviggino
El gesto no cayó bien en Viamonte. Horas más tarde, el tesorero de AFA utilizó su cuenta de X para lanzar un contraataque sin filtros. “¡Qué cara de piedra que sos! Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas porque es un caballero. Pero, sos tan traidor y mentiroso que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cúneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando el aparato del Estado Nacional”, escribió.
En su extenso descargo, también recordó la medida cautelar que Talleres había impulsado para frenar la Asamblea de la AFA en 2023, cuando se ratificó a Tapia hasta 2029. Y fue más allá. “Como además sos cobarde, denunciaste al hijo del Comandante. ¡Con la familia, no!”, expresó.
Talleres en crisis
El pedido de disculpas de Fassi se dio en un momento delicado para Talleres, que marcha 28° en la tabla anual y hoy estaría obligado a jugar un desempate por la permanencia con Aldosivi. “Soy el máximo responsable del presente. No tomé las mejores decisiones deportivas”, admitió el dirigente, que respaldó al cuerpo técnico de Carlos Tevez y pidió paciencia a los hinchas. “No estamos siendo el Talleres por el que luchamos tantos años”, agregó.
De cara al futuro inmediato, confirmó que el club adelantará sus elecciones para el 19 de octubre, con más de 36 mil socios habilitados para votar, en lo que será, según destacó, “el padrón más grande de la historia del fútbol del interior”.