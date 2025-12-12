Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

La Policía Federal Argentina llevó adelante este viernes un nuevo allanamiento en una imponente propiedad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, en el marco de la investigación judicial que intenta determinar el origen y la titularidad de bienes que habrían sido utilizados para ocultar el patrimonio presuntamente relacionado con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se realizó en la finca conocida como “La Finca Conte”, un predio de más de 100 mil metros cuadrados registrado a nombre de la sociedad Real Central S.A., vinculada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte.
Un galpón repleto de vehículos de lujo
Durante el allanamiento, los investigadores hallaron un galpón de grandes dimensiones donde se encontraban 54 vehículos pertenecientes a la firma Real Central SRL. Entre ellos, 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos ahora bajo secuestro para su posterior análisis y tasación.
En las imágenes difundidas desde el interior del depósito se observan BMW, Porsche, una Ferrari, además de piezas clásicas como una Renault Fuego, una Chevy y un Chevrolet Súper Sport. El hallazgo refuerza la línea investigativa que busca determinar si estos bienes podrían formar parte de un esquema societario destinado a encubrir el verdadero patrimonio de los dirigentes de la AFA.
Seis peritos para una tasación integral
Hasta el lugar llegaron también los seis peritos designados por la Justicia para llevar adelante una tasación exhaustiva del predio y de todos los bienes encontrados. Tres de ellos fueron enviados por la Corte Suprema de Justicia y los otros tres pertenecen al Colegio de Martilleros de San Isidro.
Su trabajo incluye establecer el valor real de la finca, de los vehículos y de cualquier objeto suntuario que pueda resultar relevante para la causa. Las pericias fueron ordenadas por Rafecas como parte de las medidas de prueba para reconstruir eventuales maniobras de ocultamiento patrimonial.
Registro completo del predio
El procedimiento también contempla la filmación íntegra de la propiedad, así como la toma de fotografías detalladas en cada sector del predio. Con ese material, la Justicia busca dejar constancia del estado general del inmueble y de los bienes allí hallados, información clave para avanzar en la investigación.