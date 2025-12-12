Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

La Policía Federal Argentina llevó adelante este viernes un nuevo allanamiento en una imponente propiedad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, en el marco de la investigación judicial que intenta determinar el origen y la titularidad de bienes que habrían sido utilizados para ocultar el patrimonio presuntamente relacionado con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).