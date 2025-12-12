Secciones
DeportesFútbol

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

El operativo, ordenado por Daniel Rafecas, movilizó a la Policía e Infantería en una finca cuyos propietarios serían una mujer y su hijo.

Lo que se encontró en el galpón Lo que se encontró en el galpón
Hace 2 Hs

La Policía Federal Argentina llevó adelante este viernes un nuevo allanamiento en una imponente propiedad de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, en el marco de la investigación judicial que intenta determinar el origen y la titularidad de bienes que habrían sido utilizados para ocultar el patrimonio presuntamente relacionado con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se realizó en la finca conocida como “La Finca Conte”, un predio de más de 100 mil metros cuadrados registrado a nombre de la sociedad Real Central S.A., vinculada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte.

Un galpón repleto de vehículos de lujo

Durante el allanamiento, los investigadores hallaron un galpón de grandes dimensiones donde se encontraban 54 vehículos pertenecientes a la firma Real Central SRL. Entre ellos, 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos ahora bajo secuestro para su posterior análisis y tasación.

En las imágenes difundidas desde el interior del depósito se observan BMW, Porsche, una Ferrari, además de piezas clásicas como una Renault Fuego, una Chevy y un Chevrolet Súper Sport. El hallazgo refuerza la línea investigativa que busca determinar si estos bienes podrían formar parte de un esquema societario destinado a encubrir el verdadero patrimonio de los dirigentes de la AFA.

Seis peritos para una tasación integral

Hasta el lugar llegaron también los seis peritos designados por la Justicia para llevar adelante una tasación exhaustiva del predio y de todos los bienes encontrados. Tres de ellos fueron enviados por la Corte Suprema de Justicia y los otros tres pertenecen al Colegio de Martilleros de San Isidro.

Su trabajo incluye establecer el valor real de la finca, de los vehículos y de cualquier objeto suntuario que pueda resultar relevante para la causa. Las pericias fueron ordenadas por Rafecas como parte de las medidas de prueba para reconstruir eventuales maniobras de ocultamiento patrimonial.

Registro completo del predio

El procedimiento también contempla la filmación íntegra de la propiedad, así como la toma de fotografías detalladas en cada sector del predio. Con ese material, la Justicia busca dejar constancia del estado general del inmueble y de los bienes allí hallados, información clave para avanzar en la investigación.

Temas Daniel RafecasAsociación del Fútbol ArgentinoPolicía Federal ArgentinaClaudio "Chiqui" TapiaCorte SupremaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

Allanamientos en el fútbol argentino: clubes se despegan de Sur Finanzas en medio del escándalo

Allanamientos en el fútbol argentino: clubes se despegan de Sur Finanzas en medio del escándalo

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
6

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Más Noticias
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

Escándalo en AFA: allanaron una mansión en Pilar y encontraron 54 autos de alta gama

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Comentarios