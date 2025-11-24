El posteo de Pablo Toviggino, luego del polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

La polémica que estalló luego de que la AFA proclamara a Rosario Central como “Campeón de Liga” sigue sumando capítulos. Desde el jueves, cuando el Comité Ejecutivo oficializó ese reconocimiento sin votación previa, el clima quedó enrarecido y el cruce más fuerte se dio entre Estudiantes y Pablo Toviggino. Tras lo ocurrido el domingo, con el plantel platense dando el pasillo de espaldas en el "Gigante de Arroyito", el tesorero de la AFA volvió a apuntar contra Juan Sebastián Verón con mensajes enigmáticos en redes sociales.