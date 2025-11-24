Secciones
El posteo de Pablo Toviggino, luego del polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El dirigente volvió a expresarse en las redes sociales y cargó otra vez contra Juan Sebastián Verón.

La polémica que estalló luego de que la AFA proclamara a Rosario Central como “Campeón de Liga” sigue sumando capítulos. Desde el jueves, cuando el Comité Ejecutivo oficializó ese reconocimiento sin votación previa, el clima quedó enrarecido y el cruce más fuerte se dio entre Estudiantes y Pablo Toviggino. Tras lo ocurrido el domingo, con el plantel platense dando el pasillo de espaldas en el "Gigante de Arroyito", el tesorero de la AFA volvió a apuntar contra Juan Sebastián Verón con mensajes enigmáticos en redes sociales.

Estudiantes fue el único club que cuestionó públicamente la decisión dirigencial. A través de un comunicado en X, aseguró que “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Ese pronunciamiento encendió la reacción de Toviggino, que respondió directamente contra Verón: “Sir Sir Sir… No podías quedarte atrás. Tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes”, publicó.

Horas más tarde volvió a la carga. En un nuevo posteo, escribió: “Que 2026 te/nos espera. Cuidate mucho, boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento que establece la Asociación del Fútbol Argentino. En fin…”, acompañado de una imagen del comunicado en el que la Liga ordenaba hacer un pasillo antes del partido.

Ese pasillo terminó convirtiéndose en la postal del fin de semana. Mientras Rosario Central ingresaba al campo, los jugadores de Estudiantes, que estaban formados de frente, se dieron vuelta en señal de protesta. La escena se viralizó en cuestión de minutos.

Toviggino acelera a fondo en su disputa con Estudiantes

Lejos de bajar el tono, Toviggino retomó el tema este lunes con otra frase críptica en latín: “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, escribió. La expresión jurídica significa: “nadie puede alegar su propia torpeza”, en alusión a que nadie puede beneficiarse de su falta ética o incumplimiento.

La disputa entre el dirigente y el ídolo de Estudiantes promete seguir en los próximos días, mientras la polémica por el título otorgado a Central continúa generando repercusiones en el fútbol argentino.

