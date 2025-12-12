Escándalo en la AFA: la Cámara le quitó la causa al juez Rafecas en plena investigación por la mansión de Pilar

La causa que investiga la compra de una lujosa finca en Pilar, atribuida a presuntos testaferros ligados a la conducción de la AFA, cambió de manos en pleno avance de los allanamientos. Este viernes, la Sala I de la Cámara Federal resolvió que el expediente deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que quedará a cargo de Marcelo Aguinsky.