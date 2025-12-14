Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

Cronograma de paros anunciados por los controladores aéreos

Pese a esa convocatoria, el sindicato confirmó el cronograma de paros que alterará la operatoria aérea en distintos tramos de diciembre. Según lo informado, las medidas se aplicarán de la siguiente manera: el miércoles 17, de 8 a 11, y el jueves 18, de 16 a 19, se verán afectados los despegues de vuelos con destino nacional; el martes 23, de 19 a 23, se repetirá la restricción para vuelos de cabotaje. En tanto, el sábado 27, de 14 a 17, la afectación alcanzará a los vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el lunes 29, de 8 a 11, el paro impactará sobre toda la aviación, tanto nacional como internacional.