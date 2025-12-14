Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sumó un nuevo capítulo con el anuncio de un cronograma de paro que se extenderá durante las próximas semanas y que impactará de manera directa en los vuelos nacionales e internacionales hasta fin de año. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), llega tras el fracaso de las negociaciones y en un contexto de alta demanda por las fiestas y el inicio del receso estival.
Desde el gremio explicaron que la decisión de profundizar el plan de lucha responde a la falta de respuestas por parte de EANA a una serie de reclamos que, aseguran, fueron planteados hace varios meses sin avances concretos. En noviembre, Atepsa ya había llevado adelante interrupciones parciales que afectaron la aviación de carga, con el objetivo de visibilizar el conflicto y forzar una instancia de diálogo que, según denunciaron, nunca se materializó.
En un comunicado, el sindicato cuestionó con dureza a las actuales autoridades de la empresa estatal. “Desde la asunción de la conducción de EANA en 2024 se observa una intransigencia marcada y una ausencia total de diálogo, no solo en materia salarial, sino también frente a la delicada situación operativa que atraviesa el sistema de navegación aérea”, señalaron. Según Atepsa, ambas problemáticas continúan sin solución y ponen en riesgo tanto las condiciones laborales como el normal funcionamiento del servicio.
Entre los principales puntos del reclamo se destacan la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que, de acuerdo con el gremio, presentan una emergencia en su dotación de personal. A esto se suman pedidos de revisión de adicionales, como el monto por refrigerio, el reconocimiento de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 planteos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria salarial.
Desde la organización sindical advirtieron además sobre el deterioro del poder adquisitivo del sector. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante. En violación a los principios establecidos por la OACI, muchos trabajadores de los servicios de navegación aérea se ven obligados a tener dos o tres empleos para poder llegar a fin de mes”, afirmaron. En ese marco, sostienen que las medidas adoptadas en noviembre demostraron el “desinterés absoluto” de la empresa en resolver el conflicto.
Del otro lado, EANA ratificó su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo y cuestionó la postura del gremio. Desde la compañía aseguraron que Atepsa intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación en curso y remarcaron que, mientras no se agoten las audiencias convocadas por la autoridad laboral, no se puede dar por cerrado el proceso. En ese sentido, recordaron que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de acercar posiciones y evitar mayores perjuicios a los pasajeros.
Cronograma de paros anunciados por los controladores aéreos
Pese a esa convocatoria, el sindicato confirmó el cronograma de paros que alterará la operatoria aérea en distintos tramos de diciembre. Según lo informado, las medidas se aplicarán de la siguiente manera: el miércoles 17, de 8 a 11, y el jueves 18, de 16 a 19, se verán afectados los despegues de vuelos con destino nacional; el martes 23, de 19 a 23, se repetirá la restricción para vuelos de cabotaje. En tanto, el sábado 27, de 14 a 17, la afectación alcanzará a los vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país. Finalmente, el lunes 29, de 8 a 11, el paro impactará sobre toda la aviación, tanto nacional como internacional.
Atepsa aclaró que la medida de fuerza se limitará a los despegues de aeronaves, es decir, a la restricción en la emisión de autorizaciones para aeronaves en tierra, y que durante los horarios del paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo. No obstante, precisaron que se mantendrán aquellas tareas que no afecten operaciones en desarrollo, como el mantenimiento de equipamiento y la gestión de mensajes operativos.
Asimismo, el gremio indicó que quedarán exceptuadas todas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento. Aun con estas salvedades, el impacto se prevé significativo, especialmente por coincidir con uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año.