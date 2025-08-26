Secciones
Paro de controladores aéreos: más de 15.000 pasajeros afectados y múltiples cancelaciones en Tucumán

La medida de fuerza de Atepsa obligó a Aerolíneas Argentinas a cancelar 82 vuelos y reprogramar otros 96 en todo el país.

Este lunes se desarrolla una nueva jornada de paro de controladores aéreos que afecta la normal operación de los aeropuertos del país. La protesta, impulsada por el gremio Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) en reclamo de mejoras salariales, impacta sobre más de 15.000 pasajeros que tenían previsto viajar.

"Aerolíneas Argentinas informa que su programación para el día 26 de agosto se verá nuevamente alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA. Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros", indicó la empresa.

El sindicato de los controladores sostiene que las autoridades no presentaron ninguna propuesta de actualización salarial, lo que llevó a profundizar el plan. El conflicto, argumentan, lleva casi 11 meses y los enfrenta con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la sociedad del Estado, bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, que presta los servicios de navegación aérea.

La situación de los vuelos en Tucumán

En el Aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán la situación se sintió desde temprano. El vuelo de las 7.55 hacia Aeroparque (AR 1469) fue cancelado, al igual que los de las 11.30 hacia Ezeiza (AR 1473) y de las 15.30 nuevamente hacia Aeroparque (AR 1477). También se reprogramaron el FO 5211 de Flybondi y el WJ 3231 de JetSmart. En tanto, el vuelo de Aerolíneas a Córdoba (AR 1583) figura en la pantalla de Aeropuertos Argentina con una reprogramación.

En contrapartida, el AR 1475 con destino Aeroparque, programado para las 18.50, figura “en horario”, mientras que por la noche el FO 5213 de Flybondi (20.45) volvió a aparecer cancelado.

Desde la compañía aérea recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y remarcaron que quienes resulten afectados podrán cambiar la fecha de su pasaje sin costo.

