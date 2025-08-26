Paro de controladores aéreos: más de 15.000 pasajeros afectados y múltiples cancelaciones en Tucumán

La situación de los vuelos en Tucumán

En el Aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán la situación se sintió desde temprano. El vuelo de las 7.55 hacia Aeroparque (AR 1469) fue cancelado, al igual que los de las 11.30 hacia Ezeiza (AR 1473) y de las 15.30 nuevamente hacia Aeroparque (AR 1477). También se reprogramaron el FO 5211 de Flybondi y el WJ 3231 de JetSmart. En tanto, el vuelo de Aerolíneas a Córdoba (AR 1583) figura en la pantalla de Aeropuertos Argentina con una reprogramación.