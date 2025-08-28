Se levantó el paro de controladores aéreos tras el acuerdo salarial con el Gobierno nacional

Las medidas de fuerza previas a este acuerdo generaron un impacto significativo en el transporte aéreo. El martes, aproximadamente 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas fueron afectados, con un costo estimado para la compañía de U$S 2 millones. El domingo anterior, el número de viajeros afectados ascendió a 19.000, lo que impactó principalmente los vuelos de cabotaje. Las interrupciones se concentraron en las franjas horarias de la mañana y la tarde.