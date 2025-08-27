El Gobierno anunció un acuerdo con los controladores aéreos y se levanta la medida de fuerza

El conflicto que mantenía en vilo a los pasajeros y a las aerolíneas en todo el país parece haber llegado a su fin. El Gobierno informó que se alcanzó un acuerdo paritario con los controladores aéreos, lo que permitirá levantar la medida de fuerza escalonada que venían realizando y cancelar el paro que estaba previsto para el próximo sábado.