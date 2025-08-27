El Gobierno anunció un acuerdo con los controladores aéreos y se levanta la medida de fuerza

El conflicto que mantenía en vilo a los pasajeros y a las aerolíneas en todo el país parece haber llegado a su fin. El Gobierno informó que se alcanzó un acuerdo paritario con los controladores aéreos, lo que permitirá levantar la medida de fuerza escalonada que venían realizando y cancelar el paro que estaba previsto para el próximo sábado.
La negociación se dio entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), sindicato que agrupa a los trabajadores del sector. Según trascendió de fuentes oficiales, el incremento salarial pactado se aplicará en tramos y rondará el 14%, publicó Infobae.
La tensión había escalado en los últimos días con fuertes repercusiones en el transporte aéreo. Solo el martes, unas 15.000 personas resultaron afectadas en vuelos de Aerolíneas Argentinas, mientras que el domingo la cifra trepó a 19.000 pasajeros entre las principales compañías. Desde la línea de bandera estimaron que el costo de las medidas rondó entre 1,5 y 2 millones de dólares.
Este jueves, el gremio había decidido suspender la medida de fuerza programada tras una convocatoria de la Secretaría de Trabajo a una nueva audiencia de conciliación con EANA. La mediación permitió acercar posiciones luego de tres días consecutivos de interrupciones en la operatoria, que obligaron a cancelar y reprogramar decenas de vuelos en los principales aeropuertos del país.
Con el acuerdo confirmado, el transporte aéreo recupera cierta normalidad, llevando alivio a miles de usuarios y a las compañías que habían sufrido el impacto directo del conflicto.