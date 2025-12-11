Controladores aéreos amenazan con un paro que obligaría a cancelar los vuelos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Los controladores aéreos anunciaron un nuevo paro que comenzaría el 17 de diciembre y afectaría primero a los vuelos nacionales, en un conflicto que ATEPSA profundizó ante la falta de acuerdo con EANA. La protesta podría extenderse durante las Fiestas y generar complicaciones en uno de los períodos de mayor movimiento del año. Respecto al anuncio por parte del gremio Atepsa es importante aclarar que las medidas de fuerza no están confirmadas, y se debe aguardar el resultado de las próximas audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo.
ATEPSA confirmó que las medidas de fuerza se reactivarían a partir del miércoles 17 y que, como primer paso, se limitaría el despegue de vuelos nacionales. El gremio anticipó que el plan de lucha contempla avanzar luego sobre la operación de vuelos internacionales si no hay respuestas. La escalada se suma a un conflicto que lleva semanas sin resolución.
El gremio advirtió que, si no hay respuestas, las medidas avanzarán sobre los vuelos internacionales.
Durante noviembre, las protestas habían impactado únicamente en la aviación de carga durante turnos nocturnos. Sin embargo, el sindicato advirtió que la situación cambiaría de manera drástica: “A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre”, detallaron en un comunicado.
Cómo serían las medidas de fuerza
La organización gremial informó que volverán a restringir autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, además de suspender la recepción y transmisión de planes de vuelo. Por ahora, ATEPSA no dio a conocer los horarios específicos en los que se aplicarán las restricciones, lo que genera mayor incertidumbre entre aerolíneas y pasajeros.
Desde el sindicato denunciaron “la ausencia de diálogo y el incumplimiento de los acuerdos firmados” por parte de EANA, lo que llevó a endurecer la postura.
Qué reclama ATEPSA
El conflicto comenzó tras las paritarias firmadas hace más de tres meses. Según el gremio, los compromisos asumidos no se cumplieron, lo que derivó en protestas que afectan la logística aérea vinculada a productos agrícolas, industriales y farmacéuticos en los principales aeropuertos del país.
Aunque en agosto el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, la falta de avances reactivó el reclamo en noviembre. ATEPSA sostiene que la ausencia de respuestas compromete la estabilidad laboral y los ingresos del personal de control aéreo. “Instamos a EANA a dar respuestas a las y los trabajadores y advertimos que, si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, señaló la conducción.
La empresa estatal asegura que el convenio paritario sigue vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. Sin embargo, ATEPSA pone el foco en demoras estructurales: la implementación de cláusulas relacionadas con la carrera profesional, condiciones de servicio y funciones aún no actualizadas.
Qué puede pasar en los próximos días
Tras una asamblea interna, el gremio decidió intensificar las medidas y avanzar con la afectación directa de vuelos nacionales desde el 17 de diciembre, apenas una semana antes de Nochebuena y Navidad. Se prevé que el movimiento aéreo crezca de manera significativa durante ese período, por lo que el impacto podría sentirse en todo el país si no se retoma el diálogo.