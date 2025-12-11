Controladores aéreos amenazan con un paro que obligaría a cancelar los vuelos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Los controladores aéreos anunciaron un nuevo paro que comenzaría el 17 de diciembre y afectaría primero a los vuelos nacionales, en un conflicto que ATEPSA profundizó ante la falta de acuerdo con EANA. La protesta podría extenderse durante las Fiestas y generar complicaciones en uno de los períodos de mayor movimiento del año. Respecto al anuncio por parte del gremio Atepsa es importante aclarar que las medidas de fuerza no están confirmadas, y se debe aguardar el resultado de las próximas audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo.