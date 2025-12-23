Dictaron la conciliación obligatoria y se suspende el paro de controladores aéreos

En ese sentido, la cartera laboral intimó a ATEPSA y a los controladores aéreos representados por el sindicato a garantizar la prestación normal y habitual de los servicios mientras dure la instancia conciliatoria. Al mismo tiempo, convocó a ambas partes a retomar las negociaciones en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales sin afectar el funcionamiento del sistema de navegación aérea.