Dictaron la conciliación obligatoria y se suspende el paro de controladores aéreos

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro de controladores aéreos que estaba previsto para hoy, martes 23 de diciembre, una medida que buscaba evitar nuevas interrupciones en el servicio aerocomercial en plena temporada de fin de año. La protesta iba a desarrollarse entre las 16 y las 19 y amenazaba con afectar vuelos nacionales e internacionales.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La resolución se conoció luego de que el gremio rechazara una propuesta presentada por la empresa estatal.
Según informó el Gobierno en un comunicado oficial, la conciliación obligatoria comenzó a regir este martes a partir de las 8 de la mañana y tendrá una vigencia de 15 días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y suspender cualquier medida de acción directa.
En ese sentido, la cartera laboral intimó a ATEPSA y a los controladores aéreos representados por el sindicato a garantizar la prestación normal y habitual de los servicios mientras dure la instancia conciliatoria. Al mismo tiempo, convocó a ambas partes a retomar las negociaciones en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales sin afectar el funcionamiento del sistema de navegación aérea.
La resolución oficial subraya la necesidad de promover una salida pacífica y legal al conflicto, destacando la importancia del interés general. En el texto se remarca que los derechos colectivos del trabajo deben interpretarse de manera armónica con la protección del conjunto de la comunidad, especialmente cuando se trata de servicios estratégicos.
Paro de controladores aéreos: el reclamo de los trabajadores
El plan de lucha de los controladores aéreos había comenzado el miércoles 17 de diciembre y estaba previsto que se extendiera hasta el lunes 29, con paros parciales y franjas horarias específicas que podían generar demoras y cancelaciones. Desde el sindicato sostienen que la medida respondió a una serie de incumplimientos salariales y laborales, derivados de acuerdos firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses.
ATEPSA también denuncia la falta de diálogo por parte de EANA, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos que consideran injustificados y un marcado deterioro del poder adquisitivo del sector. Si bien el conflicto ya había sido abordado en agosto, cuando se dictó una conciliación obligatoria previa, la ausencia de avances llevó al gremio a retomar las protestas.
Con la nueva intervención del Gobierno, se abre ahora una ventana de negociación clave para evitar un impacto mayor en el transporte aéreo y destrabar un conflicto que lleva varios meses sin resolución definitiva.