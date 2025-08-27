Secciones
Controladores aéreos: se levantó el paro del jueves, pero se mantiene la medida para el sábado

La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una nueva reunión de conciliación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Hace 8 Min

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció la suspensión del paro de controladores aéreos previsto para el jueves. Sin embargo, se mantiene la medida de fuerza para el sábado, lo que afectará los despegues entre las 13 y las 16, y entre las 19 y las 22.

Los trabajadores de Atepsa reclaman mejoras salariales y condiciones laborales "dignas", y advirtieron que la medida del sábado podría extenderse a septiembre si no se llega a un acuerdo. El sindicato exceptuará de la medida de fuerza a las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de estado y de búsqueda y salvamento.

La EANA criticó las medidas de fuerza con el argumento de que afectan un servicio esencial y que la postura de Atepsa es "intransigente" tras 17 audiencias de negociación. El Ministerio de Transporte aseguró que las negociaciones salariales continúan y que se han presentado varias propuestas de aumento, que incluyen una del 15%, y que fueron rechazadas por el gremio.

