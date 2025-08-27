Controladores aéreos: se levantó el paro del jueves, pero se mantiene la medida para el sábado

La EANA criticó las medidas de fuerza con el argumento de que afectan un servicio esencial y que la postura de Atepsa es "intransigente" tras 17 audiencias de negociación. El Ministerio de Transporte aseguró que las negociaciones salariales continúan y que se han presentado varias propuestas de aumento, que incluyen una del 15%, y que fueron rechazadas por el gremio.