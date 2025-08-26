El Gobierno endureció su postura ante el paro de los controladores aéreos y amenazó con sanciones

Atepsa está realizando paros escalonados de tres horas, lo que afecta despegues en los siguientes horarios: de 7 a 10 y de 14 a 17. Ya hubo medidas similares el viernes y domingo, y el cronograma continuará el jueves 28 de agosto (de 13 a 16 y de 19 a 22) y el sábado 30 en los mismos horarios.