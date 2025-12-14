Recuerdos fotográficos: así crecieron las palmeras de la Casa de Gobierno

Producción periodística
Roberto Delgado y Gustavo Grupalli
Las palmeras acompañan la Casa de Gobierno casi desde su inauguración en 1912 y muestran la tendencia de fin del siglo XIX y comienzos del XX de adornar las fincas y las casas de campo con estos ejemplares.
En la imagen grande, de 1915, se ven los jardines de las calles 25 de Mayo y San Martín prácticamente vacíos, aunque las primeras hojas de las primeras palmeritas se ven cerca de la esquina del flamante palacio gubernamental.
En la segunda imagen, publicada en el sitio de Facebook “Fotos antiguas de Tucumán”, se aprecia el efecto de la histórica nevada de 1920 sobre los delgados ejemplares crecidos, de unos tres metros de alto.
Para los años 40 ya tenían tamaño considerable, como se ve en la tercera foto, y en la actualidad alcanzan el alto del palacio (última foto, tomada en estos días).
Una de ellas, agobiada por el peso del tiempo, cedió hacia 1996 y debió ser auxiliada con tensores. En una nota publicada el 21/03/99 se cuenta que funcionarios del PE y de la Municipalidad recalcaron que no había peligro, que tenía estabilidad pero que era imposible erguirla, de modo que se la iba a mantener con el auxilio de alambre. Así sigue hoy.
Rosina Campo, gran conocedora de los jardines y de los árboles urbanos, cuenta que estas grandes son las llamadas Phoenix canariensis. Del lado este hay unas de hojas redondeadas llamadas palmitos. Junto a las palmeras del lado norte había un añoso tarco que se cayó en 1996 y fue reemplazado por un lapacho.
Las palmeras centenarias siguen luciéndose erguidas en el corazón de la capital.