James Van Der Beek subastó recuerdos de Dawson’s Creek para costear su tratamiento oncológico

James Van Der Beek, el inolvidable Dawson Leery de Dawson’s Creek, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Diagnosticado en 2023 con cáncer colorrectal en etapa 3, el actor necesita un tratamiento específico de quimioterapia cuyos costos lo llevaron a tomar una decisión tan emotiva como inevitable: rematar parte de los recuerdos más preciados de su carrera.
Este fin de semana, Van Der Beek concretó la subasta que había anunciado semanas atrás. “Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora”, había expresado entonces en sus redes sociales, mostrando la carga emocional del proceso.
La puja se realizó de manera online a través del sitio Propstore y reunió objetos de distintas producciones de Hollywood. Sin embargo, el mayor atractivo lo acapararon los artículos de Dawson’s Creek, una serie que marcó a toda una generación y que sigue despertando nostalgia entre sus fans.
La colección personal de utilería y vestuario del actor recaudó más de 47 mil dólares, fondos que se destinarán íntegramente a financiar su tratamiento oncológico. Entre los objetos más cotizados, se destacó un collar emblemático: el que Dawson Leery le regala a Joey Porter -interpretada por Katie Holmes- en la serie. La pieza alcanzó los 26.628 dólares.
También se vendió una colección de adornos del dormitorio de Dawson, que incluía una maqueta de Indiana Jones y un muñeco de E.T., por 5.991 dólares. Un respaldo de silla y un traje blanco utilizado por el personaje se remataron a 2.663 dólares cada uno, mientras que una de las camisas más reconocidas de la ficción llegó a los 2.396 dólares.
La subasta también incluyó artículos de Varsity Blues, otra producción vinculada a Van Der Beek. Una gorra logró 4.660 dólares y un par de botines de fútbol americano alcanzó los 2.663 dólares.
Además de los objetos del actor, Propstore ofreció piezas ajenas a su carrera que captaron la atención de los coleccionistas más entusiastas. Entre ellas, una de las más valiosas fue el arma de Boba Fett utilizada en Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca, que se remató a 607.068 dólares. Un sombrero de Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición se vendió por 482.328 dólares; el sable láser usado por Ewan McGregor en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma alcanzó los 382.536 dólares; y el traje de Will Ferrell en Elf se fue por 316.008 dólares.