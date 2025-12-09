James Van Der Beek subastó recuerdos de Dawson’s Creek para costear su tratamiento oncológico

Además de los objetos del actor, Propstore ofreció piezas ajenas a su carrera que captaron la atención de los coleccionistas más entusiastas. Entre ellas, una de las más valiosas fue el arma de Boba Fett utilizada en Star Wars: Episodio V – El imperio contraataca, que se remató a 607.068 dólares. Un sombrero de Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo de la Perdición se vendió por 482.328 dólares; el sable láser usado por Ewan McGregor en Star Wars: Episodio I – La Amenaza Fantasma alcanzó los 382.536 dólares; y el traje de Will Ferrell en Elf se fue por 316.008 dólares.