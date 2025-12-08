Recuerdos fotográficos: las andanzas del aviador Ernesto Nougués

En ”El intrépido piloto Ernesto Nougués”, Carlos Páez de la Torre (h) cuenta que fue uno de los primeros aviadores tucumanos y acaso el más arriesgado. A los 23 años se compró en Buenos Aires un avión Curtiss Oriole, de 160 HP, lo trajo a Tucumán, le pintó calaveras y lechuzas en el fuselaje e hizo desde piruetas entre las chimeneas del ingenio San Pablo hasta raids. En 1926, en un vuelo a Santa Cruz de la Sierra se le desfondó el tanque de combustible y destrozó el Curtiss en el aterrizaje. En 1934, piloteando un aparato Ryan, llevó a Salta al ministro del Interior Leopoldo Melo, al presidente del Banco Hipotecacio, Enrique Pérez, y a otras dos personas. Cuando volaban hacia Rosario de la Frontera, sobre el Valle de Lerma, de repente empezó a fallar el motor y a echar humo. “Tengan confianza en mí y encomiéndense a Dios”, les dijo, enfilando el avión hacia el zanjón del río Seco. “Nos aferramos a nuestros asientos y aplasté el avión desde unos 50 metros de altura”, contó. Sólo el doctor Pérez resultó herido, con la pierna fracturada.