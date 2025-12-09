Recuerdos fotográficos: 1943. Corridas de toros en el Solar de los Deportes “santo”

En las “Cartas a mi ñaña” del 17 de octubre el incidente fue relatado con humor: “Yo no vide la corrida. Pero mi cumpa Burgundiano, que es hombre y medio, me la contó. Diz que un toro aburrido de no tener pa donde pechar pechó pal hangar donde estaban lo toreros. Bueno, ñato. Tanto que habían estao pidiendo que peche un toro, viene el toro y pecha. Y se arma el desparramo”. Y sigue: “Los toreros se descuidaron del hangar y dejaron ahí una capa colgada. Enton, el toro, que había andao dando botes de arriba, viene y pecha a la macana. Detrás del hangar estaba mi amigo Burgundiano... cuando el toro bravo lo quiso atropellar a mi cumpa, él lo sotió derecho... Medio’i la frente le pegó mi cumpa el primer sillazo, y el toro trastabilló pero no se quiso dar por entendido. Otro sillazo le metió y recién el toro empezó a comprender que estaba tratando con cristianos”.