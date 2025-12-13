Recuerdos fotográficos: el hechizo de la palabra Tucumán

Esa mirada afectiva ha atravesado siempre el nombre de la provincia. Desde Ricardo Jaimes Freyre que antes de despedirse, en 1921, dijo “Nunca fui más feliz que en Tucumán” (ver “Recuerdos fotográficos” del 25/11) hasta Gerardo Vallejo, que en una entrevista del 20/10/1991 dijo que quería hacer una película llamada “Micumán”. “Quiero devolver a Tucumán parte de todo lo que me dio”, afirmó. El realizador, fallecido en 2007, expresó eso en el filme “Desde el alma”, de 1994.