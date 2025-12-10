Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Las carretas eran el medio de transporte por excelencia en el siglo XIX hasta la llegada del ferrocarril e incluso después. Las que llegaban cargadas de mercaderías desde Buenos Aires, desde Catamarca o desde otros puntos de la provincia, se ubicaban en la “Plaza de las Carretas” o “de la laguna”, la actual plaza San Martín, en Chacabuco y General Paz.
Una historia sobre las viejas ordenanzas de tránsito, publicada en LA GACETA del 10 de junio de 1945, informa que “hasta 1870 las carretas seguían predominando en las calles de la ciudad”, aunque eran molestas, ruidosas y ocasionaban daños en las veredas. Entre 1869 y 1881 hubo ordenanzas que multaban a los carreros o prohibían que circulen por calles empedradas las carretas tiradas por más de cuatro bueyes. Pero en 1881 se derogaron las restricciones, porque en carretas se llevaba las mercaderías para los comercios. En 1870 se había prohibido transitar con carretas que “chillen por falta de sebo en los ejes”, pero en poco tiempo más volvió a oírse en el silencio de la ciudad el chillido monótono de los ejes.
En este dibujo de Taylor, de 1882, publicado en “Una memoria de la ciudad entrañable”, y “Tucumán, la historia en fotos”, de LA GACETA, se observa las carretas cargadas por la actual calle San Martín en dirección oeste, hacia la estación de trenes Central Norte, en San Martín y Marco Avellaneda. Se ve al costado de los vehículos los jinetes que los custodiaban. Al fondo se divisa, sobre la izquierda, el templo San Francisco en construcción. Desde el centro hacia la derecha, pueden apreciarse las torres del Cabildo, de la Catedral y de Santo Domingo. Esta última, todavía en edificación.