Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Una historia sobre las viejas ordenanzas de tránsito, publicada en LA GACETA del 10 de junio de 1945, informa que “hasta 1870 las carretas seguían predominando en las calles de la ciudad”, aunque eran molestas, ruidosas y ocasionaban daños en las veredas. Entre 1869 y 1881 hubo ordenanzas que multaban a los carreros o prohibían que circulen por calles empedradas las carretas tiradas por más de cuatro bueyes. Pero en 1881 se derogaron las restricciones, porque en carretas se llevaba las mercaderías para los comercios. En 1870 se había prohibido transitar con carretas que “chillen por falta de sebo en los ejes”, pero en poco tiempo más volvió a oírse en el silencio de la ciudad el chillido monótono de los ejes.