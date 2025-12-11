Recuerdos fotográficos: 1824. De Tucumán a Buenos Aires, dos meses de viaje en carreta

En 1824, cuando el quinceañero Juan Bautista Alberdi dejó Tucumán para ir a estudiar durante nueve años a Buenos Aires, esa extenuante travesía por profundas huellas llenas de barro, detenciones por ríos crecidos y tormentas fue para él una gran aventura. “Me parecieron dos días, porque en la forma en que lo hice fue un paseo de campo continuado. Dormía en mi carreta dormitorio. Montaba a caballo a la mañana y pasaba todo el día en correrías, agradables por el paisaje siempre variado de nuestro tránsito. Recogido en mi carreta, a la entrada de la noche, me parecía volver a mi casa-habitación, que no había cambiado de lugar: tal era la lentitud con que marchaba la tropa o convoy de carretas, tiradas por bueyes, que hacía seis leguas por día”, contó el tucumano. Así se relata en “Una memoria de la ciudad entrañable”, de LA GACETA. Los vehículos eran pesados, en general fabricados en Tucumán, según cuenta Bernardo Frías en “Tradiciones históricas”, citado por Carlos Páez de la Torre (h) en “Aquellas lentas carretas” (28/07/2015).