Recuerdos fotográficos: 1862. Balbín, el carrero que dio su nombre a Los Vázquez

Un viajero irlandés, Tomas J. Hutchinson, recorrió el país y llegó a Tucumán. En 1865 publicó un libro de un viaje entre 1862 y 1863 y contó del encuentro en Córdoba con la tropa de Balbín Vázquez. “Esta tropa que se componía de 20 carretas, necesitaba 200 bueyes, 20 mulas, 10 o 12 caballos y como 30 hombres para su segura conducción”, apunta. “Su conductor, don Balbín Vázquez, me dijo que, por lo general, el término medio de un viaje de Rosario a Tucumán era de 25 a 35 días”. Y cuando “el camino estaba malo o la boyada no podía marchar por falta de agua”, el lapso podía estirarse hasta tres o cuatro meses”.