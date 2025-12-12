Secciones
EconomíaNoticias económicas

Destacan que la zafra sucroalcoholera 2026 arrancará con un inusual bajo stock de azúcar

El complejo sucroenergético se prepara para iniciar la campaña próxima con menos de 100.000 toneladas de empalme, un nivel 50% inferior al del año anterior.

Molienda de caña de azúcar. COMUNICACIÓN PÚBLICA Molienda de caña de azúcar. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 19 Min

El complejo sucroenergético regional atraviesa un cierre de campaña con resultados productivos históricos.

De cara a la próxima zafra 2026, se anticipa un escenario poco frecuente: se estima que comenzará con un stock de azúcar de empalme inferior a las 100.000 toneladas, lo que representa un 50% menos respecto a la campaña 2025, que había iniciado con 200.000 toneladas al 30 de abril.

Este contexto contribuirá a tonificar el precio del azúcar y augura un inicio de campaña 2026 favorable para la economía regional y para toda la cadena productiva del sector.

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat) dio a conocer estos datos, tras publicar el balance de la temporada 2025.

En cuanto al azúcar, las exportaciones regionales alcanzaron las 425.610 toneladas hasta fines de noviembre, superando un 11 % el mismo periodo de la campaña 2024 (lo que representan 46.926 toneladas más).  

"Este incremento marca una tendencia hacia un perfil exportador más sólido. Las estimaciones señalan que el total podría llegar a 600.000 toneladas exportadas para mayo del 2026", explicaron en el sector.

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

Adiós al empleo tradicional; hola pasaporte laboral

Adiós al empleo tradicional; hola "pasaporte laboral"

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Las tasas de los préstamos a empresas caen a mínimos de la era Milei tras el alivio del apretón monetario

Lo más popular
Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
1

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
3

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
4

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje
5

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento
6

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Más Noticias
La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

La inflación se hizo carne y la canasta básica llegó al millón de pesos

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Comentarios