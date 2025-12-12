Destacan que la zafra sucroalcoholera 2026 arrancará con un inusual bajo stock de azúcar

El complejo sucroenergético regional atraviesa un cierre de campaña con resultados productivos históricos.
De cara a la próxima zafra 2026, se anticipa un escenario poco frecuente: se estima que comenzará con un stock de azúcar de empalme inferior a las 100.000 toneladas, lo que representa un 50% menos respecto a la campaña 2025, que había iniciado con 200.000 toneladas al 30 de abril.
Este contexto contribuirá a tonificar el precio del azúcar y augura un inicio de campaña 2026 favorable para la economía regional y para toda la cadena productiva del sector.
El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat) dio a conocer estos datos, tras publicar el balance de la temporada 2025.
En cuanto al azúcar, las exportaciones regionales alcanzaron las 425.610 toneladas hasta fines de noviembre, superando un 11 % el mismo periodo de la campaña 2024 (lo que representan 46.926 toneladas más).
"Este incremento marca una tendencia hacia un perfil exportador más sólido. Las estimaciones señalan que el total podría llegar a 600.000 toneladas exportadas para mayo del 2026", explicaron en el sector.