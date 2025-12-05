¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

El mercado recibió con sorpresa el anuncio formulado por el Ministerio de Economía de la Nación respecto del retorno de la Argentina al mercado internacional, con la colocación de un bono en dólares ley Argentina con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La emisión pagará un cupón del 6,5% (Tasa Nominal Anual) con pagos semestrales y contará con una estructura bullet, por lo que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento en la próxima gestión. El Palacio de Hacienda subrayó que la operación busca refinanciar parcialmente los vencimientos de capital de enero de dos bonos (por una cifra cercana a los U$S 1.187,5 millones) sin interferir con el proceso de fortalecimiento del balance del Banco Central.
¿Por qué el anuncio causó sorpresa entre los operadores? Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), brindaron algunas explicaciones acerca de este anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo:
-En primer lugar, por el timing: se esperaba que la salida a los mercados internacionales se postergara hasta completar diciembre. En un escenario base, PPI no observa riesgos significativos para la acumulación de reservas que pongan en duda el pago de enero de 2026. En consecuencia, explican desde esa firma, es razonable pensar que el riesgo país podría retomar una trayectoria descendente y quebrar la actual lateralización en torno a 640/650 puntos básicos, lo que habría habilitado una refinanciación a tasas más bajas. De hecho, con el anuncio el indicador medido por la banca JP Morgan se ubicaba a 619 puntos, con una baja en lo que va de la jornada de casi un 2% respecto de la jornada previa.
-Por otro lado, llama la atención que la estrategia oficial apueste por una duration (tiempo promedio para recibir flujos) relativamente corta. Desde la óptica de PPI, lo más lógico era que las próximas incursiones en moneda dura apuntaran al tramo largo de la curva esperando a que este tramo opere en rendimientos de un dígito.
En este contexto, estimar el pricing (fijación de precio) se vuelve un ejercicio complejo, advierte. Si bien se trata de un soberano bajo ley local, entendemos que el Tesoro apunta a fijar el precio de la nueva emisión sobre la curva soberana ley Nueva York. Para alcanzar una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10% en esa duration específica, el bono debería colocarse por debajo de la par, en torno a U$S 89,50 (Valor Nominal de 100).
“Lo cierto es que las referencias de tasa para ese vencimiento son escasas. En rigor, bajo las condiciones actuales, si el bono fijara precio sobre la curva ley local, la tasa sería consistente con una TIR cercana al 11,5%. Sin embargo, no descartamos algún tipo de gran (e inesperado) inversor ancla internacional”, puntualiza. Por otra parte, aquellos inversores que quedaron con dólares atrapados tras el endurecimiento de los controles de capital antes de las elecciones podrían ver en este instrumento una puerta de salida o una nueva oportunidad de arbitraje (en torno al 2,7% dada la brecha cambiaria actual). Otra de las hipótesis, según PPI, podría girar en torno a que esto podría tratarse de una emisión necesaria para obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales. Por último, si bien puede ser lo menos probable, no se descarta que haya algún jugador de Sector Público involucrado en la operación.
Respecto de los montos a colocar, una alternativa para el Tesoro sería apuntar a refinanciar los vencimientos de deuda de enero. “Si nos centramos únicamente en los Bonares (Ley Local), estamos hablando de U$S 1.187 millones en concepto de capital. Si se incluyen todas las series de bonos Global (Ley Extranjera), la cifra asciende a U$S 2.695 millones en capital. El pago total (con los intereses) para ese período se acerca a los U$S 4.200 millones, de los cuales se puede asumir razonablemente que casi el 80% está en manos de inversores privados”, se explica desde PPI.
De acá al martes 10, cuando cierra la licitación, será clave seguir de cerca el movimiento del tramo corto de la curva para medir la reacción del mercado y afinar los escenarios de pricing.