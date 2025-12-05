¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?



“Lo cierto es que las referencias de tasa para ese vencimiento son escasas. En rigor, bajo las condiciones actuales, si el bono fijara precio sobre la curva ley local, la tasa sería consistente con una TIR cercana al 11,5%. Sin embargo, no descartamos algún tipo de gran (e inesperado) inversor ancla internacional”, puntualiza. Por otra parte, aquellos inversores que quedaron con dólares atrapados tras el endurecimiento de los controles de capital antes de las elecciones podrían ver en este instrumento una puerta de salida o una nueva oportunidad de arbitraje (en torno al 2,7% dada la brecha cambiaria actual). Otra de las hipótesis, según PPI, podría girar en torno a que esto podría tratarse de una emisión necesaria para obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales. Por último, si bien puede ser lo menos probable, no se descarta que haya algún jugador de Sector Público involucrado en la operación.



Respecto de los montos a colocar, una alternativa para el Tesoro sería apuntar a refinanciar los vencimientos de deuda de enero. “Si nos centramos únicamente en los Bonares (Ley Local), estamos hablando de U$S 1.187 millones en concepto de capital. Si se incluyen todas las series de bonos Global (Ley Extranjera), la cifra asciende a U$S 2.695 millones en capital. El pago total (con los intereses) para ese período se acerca a los U$S 4.200 millones, de los cuales se puede asumir razonablemente que casi el 80% está en manos de inversores privados”, se explica desde PPI.



De acá al martes 10, cuando cierra la licitación, será clave seguir de cerca el movimiento del tramo corto de la curva para medir la reacción del mercado y afinar los escenarios de pricing.