Zafra 2025: el Centro Azucarero Argentino señaló que el balance fue "muy ajustado"

El último informe del sector confirmó que la molienda alcanzó más de 25 millones de toneladas de caña y que la producción de azúcar y etanol avanzó según lo previsto. Con demanda firme y exportaciones en alza, las existencias finales serán mínimas.

Fin de la zafra en Ledesma. LEDESMA Fin de la zafra en Ledesma. LEDESMA
Hace 1 Hs

El Centro Azucarero Argentino (CAA) difundió su último informe y confirmó que la zafra 2025 finalizó en noviembre con una molienda total de 25,095 millones de toneladas de caña de azúcar, alcanzando el 100% de lo previsto para la cosecha. Según el relevamiento, la producción de azúcar física también se ubicará cerca de las proyecciones iniciales y llegará a 1,763 millón de toneladas una vez concluida la elaboración de alcohol.

Respecto del etanol, la producción acumulada sumó 546.445 metros cúbicos, un 6,14% por encima del mismo período del año pasado y equivalente al 88,4% de avance del objetivo anual de 618.000 metros cúbicos. El CAA recordó que en numerosos ingenios la destilación continúa durante varios meses luego de finalizada la zafra.

Por el lado de la demanda, el informe destacó un “muy buen” desempeño de las exportaciones, que a fines de septiembre registraban 351.573 toneladas despachadas, lo que representa el 58% del plan anual. En paralelo, la demanda de bioetanol se mantiene firme: entre mayo y octubre se entregaron 280.079 metros cúbicos, según el último dato oficial, lo que permitiría proyectar un consumo total superior a la producción estimada para el ciclo.

En cuanto al mercado interno de azúcar, el CAA, presidido por Jorge Feijóo, señaló que la información aún es preliminar -a la espera del relevamiento de stocks al 30 de noviembre-, pero indicó que el consumo acumulado se mantiene en niveles similares a los del año pasado, con segmentos que registran caídas y otros que muestran crecimiento.

El cierre de la zafra y los datos más precisos de producción y consumo permiten al sector anticipar un balance sucroalcoholero “muy ajustado”. De acuerdo con las estimaciones, nuevamente no quedarán existencias de bioetanol al finalizar el ciclo 2025/2026, mientras que los stocks de azúcar físico se reducirán a alrededor de 69.000 toneladas, equivalentes al 70% del consumo promedio de un mes.

Temas Jorge FeijóoArgentina
