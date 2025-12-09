Zafra 2025: el Centro Azucarero Argentino señaló que el balance fue "muy ajustado"

El Centro Azucarero Argentino (CAA) difundió su último informe y confirmó que la zafra 2025 finalizó en noviembre con una molienda total de 25,095 millones de toneladas de caña de azúcar, alcanzando el 100% de lo previsto para la cosecha. Según el relevamiento, la producción de azúcar física también se ubicará cerca de las proyecciones iniciales y llegará a 1,763 millón de toneladas una vez concluida la elaboración de alcohol.