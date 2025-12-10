El Nobel de la Paz para María Corina Machado se entregó con una ovación y un mensaje: "Maduro, renuncie"

La odisea del viaje

La silla vacía de Machado fue el otro gran protagonista. Horas antes de la gala, el Instituto confirmó que la líder opositora había logrado burlar el cerco del régimen y salir de Venezuela tras meses de clandestinidad. “Estaré en Oslo, estoy en camino ahora mismo”, aseguró Machado en un audio enviado al Comité. Aunque no llegó a tiempo para la ceremonia de las 13, las autoridades confirmaron que "está a salvo" y se espera su arribo en las próximas horas para cumplir con el resto de la agenda.