Secciones
Política

Milei estuvo en Oslo para respaldar a María Corina Machado en la histórica entrega del Nobel de la Paz

El Presidente, junto a su hermana Karina Milei, arribó al Grand Hotel de la capital noruega. Su presencia ratificó la alianza estratégica con la líder opositora venezolana en su lucha contra el régimen de Maduro.

Javier Milei y Karina Milei entran al salón donde se entrega el Premio Nobel. Foto de AFP Javier Milei y Karina Milei entran al salón donde se entrega el Premio Nobel. Foto de AFP
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, celebrada en el Ayuntamiento de Oslo.

El mandatario arribó a la capital noruega con el objetivo de brindar un respaldo explícito a la dirigente. Varias imágenes difundidas en la red social X por el "Comando Con Venezuela" mostraron su ingreso al Grand Hotel, sede histórica de los banquetes y eventos vinculados al galardón.

Una alianza consolidada

La presencia de Milei en Noruega fue el corolario de un vínculo político estrecho. El jefe de Estado argentino se posicionó como uno de los aliados más fervientes de Machado en la región. En 2024, a días de las elecciones venezolanas, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que Milei reafirmó su compromiso con los "valores democráticos y la libertad".

La relación se profundizó en agosto, cuando Machado agradeció públicamente al gobierno argentino por designar al "Cártel de los Soles" -estructura criminal vinculada al chavismo- como organización terrorista, alineándose con Estados Unidos.

Más recientemente, tras el anuncio del Nobel en octubre, Milei había calificado a la dirigente como una "inspiración que ilumina al mundo peleando contra la narcodictadura", elogiando su "enorme lucha y defensa valiente de la libertad".

Temas Premio Nobel de la PazNoruegaNicolás MaduroDonald TrumpJavier MileiMaria Corina Machado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Nobel de la Paz para María Corina Machado se entregó con una ovación y un mensaje: Maduro, renuncie

El Nobel de la Paz para María Corina Machado se entregó con una ovación y un mensaje: "Maduro, renuncie"

María Corina Machado: “Pronto el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

María Corina Machado: “Pronto el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

María Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: Gente arriesgó su vida para que yo llegara

María Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: "Gente arriesgó su vida para que yo llegara"

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
6

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Comentarios