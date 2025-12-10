Milei estuvo en Oslo para respaldar a María Corina Machado en la histórica entrega del Nobel de la Paz

Una alianza consolidada

La presencia de Milei en Noruega fue el corolario de un vínculo político estrecho. El jefe de Estado argentino se posicionó como uno de los aliados más fervientes de Machado en la región. En 2024, a días de las elecciones venezolanas, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que Milei reafirmó su compromiso con los "valores democráticos y la libertad".