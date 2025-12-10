Milei estuvo en Oslo para respaldar a María Corina Machado en la histórica entrega del Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, celebrada en el Ayuntamiento de Oslo.
El mandatario arribó a la capital noruega con el objetivo de brindar un respaldo explícito a la dirigente. Varias imágenes difundidas en la red social X por el "Comando Con Venezuela" mostraron su ingreso al Grand Hotel, sede histórica de los banquetes y eventos vinculados al galardón.
Una alianza consolidada
La presencia de Milei en Noruega fue el corolario de un vínculo político estrecho. El jefe de Estado argentino se posicionó como uno de los aliados más fervientes de Machado en la región. En 2024, a días de las elecciones venezolanas, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que Milei reafirmó su compromiso con los "valores democráticos y la libertad".
La relación se profundizó en agosto, cuando Machado agradeció públicamente al gobierno argentino por designar al "Cártel de los Soles" -estructura criminal vinculada al chavismo- como organización terrorista, alineándose con Estados Unidos.
Más recientemente, tras el anuncio del Nobel en octubre, Milei había calificado a la dirigente como una "inspiración que ilumina al mundo peleando contra la narcodictadura", elogiando su "enorme lucha y defensa valiente de la libertad".