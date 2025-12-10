María Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: "Gente arriesgó su vida para que yo llegara"

En una dramática comunicación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado reveló los peligros de su travesía. "En persona les contaré lo que tuvimos que pasar y cuánta gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Les estoy muy agradecida; esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano", afirmó.