Maduro advirtió a Trump: “Tenemos reservas para cuatro meses… por si acasito”

En medio de una escalada de tensión con Washington, Nicolás Maduro evitó referirse directamente a las nuevas advertencias de Donald Trump y a las maniobras militares estadounidenses en la región. Sin embargo, lanzó un mensaje velado de resistencia. Dijo que Venezuela está preparada para una contingencia mayor.
"Tenemos reservas de alimentos para cuatro meses, y de medicinas para tres meses… por si acasito", deslizó Maduro durante una intervención pública, al utilizar el argot popular para sugerir que su régimen puede soportar un bloqueo o conflicto extendido.
Trump y el despliegue militar
La declaración se produjo horas después de que el portal "Politico" difundiera una entrevista en la que Trump afirmó que Maduro "tiene los días contados" y no descartó "ataques terrestres en poco tiempo".
Simultáneamente, la presión militar se hizo palpable. Según informó "The Miami Herald", dos cazas F-18 de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos en tándem, en una clara demostración de fuerza.
A esto se sumó, según el portal "La Patilla", el ingreso de un dron de reconocimiento de la Marina (modelo MQ-4C Triton) al espacio aéreo de información de vuelo (FIR) de Maiquetía durante la madrugada.
Pese a la gravedad de los incidentes aéreos, ni Maduro ni su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, hicieron mención específica a los sobrevuelos. Padrino López se limitó a recalcar, de forma genérica, que el país se defenderá "con las armas" ante cualquier "agresión imperial".