Corina Machado confirmó que viaja a Oslo: "Gente arriesgó su vida para que yo llegara"

La líder opositora venezolana se comunicó con el Comité Noruego momentos antes de abordar el avión. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre durante el acto oficial.

MARÍA CORINA MACHADO. Es una mujer que creyó que la política podía ser un acto de dignidad, incluso cuando todo alrededor se derrumbaba.
Hace 2 Hs

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó que se encuentra en viaje a Noruega. Aunque no logró llegar a tiempo para la ceremonia oficial de premiación, aseguró que arribará a Oslo para cumplir con una agenda protocolar y reencontrarse con su familia.

En una dramática comunicación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado reveló los peligros de su travesía. "En persona les contaré lo que tuvimos que pasar y cuánta gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Les estoy muy agradecida; esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano", afirmó.

La dirigente se disculpó por su ausencia en el acto central. "Me entristece mucho informarles que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estoy camino a Oslo ahora mismo", dijo. Antes de cortar la comunicación para abordar su vuelo, expresó su anhelo personal. "En cuanto llegue podré abrazar a mis hijos, a quienes no he visto en dos años", agregó.

La ceremonia y la incógnita

Horas antes del contacto telefónico, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, había confirmado a la cadena NRK que Machado no estaría presente en el escenario del ayuntamiento de Oslo al inicio del evento. Ante su ausencia, fue su hija, Ana Corina Sosa, la encargada de recoger el premio y leer el discurso de aceptación.

La presencia de Machado, quien se mantiene en la clandestinidad en Venezuela, fue una incógnita hasta último momento, lo que obligó al Instituto a suspender las ruedas de prensa previas. Su llegada a la capital noruega marcará su primera aparición pública desde enero.

Antecedentes históricos

No es la primera vez que un laureado falta a la entrega. En 2010, la silla del disidente chino Liu Xiaobo permaneció vacía y la actriz Liv Ullmann leyó su discurso. Más recientemente, en 2022 y 2023, las esposas e hijos del bielorruso Ales Bialiatski y de la iraní Narges Mohammadi, respectivamente, aceptaron los galardones en nombre de los premiados encarcelados.

