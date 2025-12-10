Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Otros destacaron señales de estabilidad. “Se nota una macroeconomía más ordenada. En el bolsillo todavía no se ve, pero es el camino”, sostuvo Carlos. Para algunos, la comparación con administraciones anteriores influye en su apoyo. “Siempre tuvimos lo mismo. Milei es distinto; hay que darle chance”, opinó Juan, quien aseguró que el Presidente “está haciendo justicia” y que “al fin se toca a los que robaron”.