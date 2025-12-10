Secciones
María Corina Machado: “Pronto el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

En un emotivo mensaje leído por su hija en Oslo, la líder venezolana trazó un paralelismo entre la histórica generosidad de Venezuela con los inmigrantes y el actual éxodo masivo, advirtiendo al mundo sobre la fragilidad de la democracia.

Ana Corina Sosa, hija de Corina Machado, dio un discurso sobre el renacer de la esperanza en Venezuela.
Hace 4 Hs

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 se transformó en un escenario de resistencia. Ante la ausencia física de María Corina Machado -quien se encuentra en viaje hacia Oslo-, fue su hija, Ana Corina Sosa, quien puso voz a un discurso que recorrió la historia, el colapso y el renacer de la esperanza en Venezuela.

"He venido a contarles la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad", comenzó el texto, situando su lucha personal como parte de un movimiento colectivo de millones de venezolanos que reclaman "el destino que siempre les ha pertenecido".

De tierra de acogida al éxodo

Machado reivindicó la identidad nacional como una fusión de culturas y recordó la prosperidad del siglo XX, cuando Venezuela utilizó su riqueza para fomentar el conocimiento y convertirse en refugio mundial. "Abrimos los brazos a españoles, italianos, judíos, chilenos y argentinos que huían de guerras y dictaduras. Les dimos hogar y se hicieron venezolanos", rememoró.

El contraste con la actualidad fue devastador en sus palabras. La Nobel de la Paz denunció cómo, desde 1999, el chavismo desmanteló la democracia y provocó una catástrofe humanitaria: "La economía colapsó más de un 80% y nueve millones de venezolanos huyeron. No son solo cifras; son heridas abiertas", resaltó.

La advertencia democrática

El discurso incluyó una reflexión universal sobre el peligro de los populismos. "Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida", advirtió, al recordar cómo en Venezuela "el cabecilla de un golpe militar fue elegido presidente" bajo la ilusión de que el carisma podía reemplazar al Estado de derecho.

Finalmente, Machado destacó la rebelión cívica de las primarias y la unión surgida paradójicamente desde la diáspora. Cerró con una promesa de reencuentro. "El régimen quiso dividirnos, pero decidimos confiar. Pronto, el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí", aseguró.

