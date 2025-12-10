La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

En la lógica del Palacio de Hacienda, la idea es que los inversores observen que hay una tasa de referencia, más allá del precio. Es como aquel joven que llega a la casa y le dice a su mamá “me saqué un 9”, pero detrás de esa nota hay otras materias que todavía faltan rendir. Por ejemplo, la microeconomía. En los últimos días, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina ha dado en el corazón del problema. En su informe, esa casa de altos estudios reconoce que la tasa de pobreza ha descendido, pero no en la medida que lo mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). ¿Qué pasó? Según el director del Observatorio, no hubo malversación estadística, sino una base de cálculo desactualizada. El organismo que dirige el economista Marco Lavagna calcula la Canasta Básica Total (CBT) sobre la encuesta de gastos de los hogares de hace dos décadas. Si tomamos como referencia la de 2017, esa misma canasta no costaría $ 1,2 millones mensuales para una familia tipo, sino que escalaría a $ 1,9 millones. En consecuencia, la pobreza por ingresos sería más alta que el 31% informado por el Indec.