Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

La presencia de María Corina Machado en la ceremonia en la que se la reconocerá con el Nobel de la Paz está duda luego de que se cancelara la conferencia de prensa prevista en Oslo, Noruega, donde líderes mundiales arribaron en las últimas horas para participar del reconocimiento a la opositora venezolana.
"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.
El Instituto Nobel había afirmado el sábado que Machado participaría en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, lo que hacía crecer la expectativa y las dudas sobre si podría aceptar su premio en persona, bajo riesgo de ser declarada “fugitiva” por las autoridades venezolanas.
Este martes, el hijo de la líder opositora, Ricardo Machado, expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia, mientras persiste la incógnita sobre la asistencia de su madre a la entrega del galardón.
En contacto con la prensa cerca del Parlamento noruego y el Grand Hotel, lugares habituales de los invitados al Nobel, Ricardo Machado evitó confirmar si su madre ya se encontraba en la capital noruega.
“No quiero hacer declaraciones, por favor”, afirmó a medios internacionales, al tiempo que insistió en no conocer detalles sobre el paradero de la galardonada.
El misterioso paradero de Corina Machado
La duda principal que envuelve la capital noruega es dónde está la opositora, ya que no hizo una aparición pública desde el 9 de enero de este año.
La líder opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales que llevaron a una investidura de Nicolás Maduro cuestionada a nivel internacional dado que el régimen no presentó pruebas de ese triunfo, mientras que la oposición recopiló y publicó actas electorales para demostrar una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se postuló ante la inhabilitación que pesaba sobre Machado.
Su entorno mantiene un absoluto secreto, y su familia en Oslo asegura que desconoce su ubicación actual.