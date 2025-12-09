Secciones
Mundo

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

La líder opositora venezolana, que vive en la clandestinidad, canceló la conferencia de prensa previa al evento del miércoles.

Corina Machado. Corina Machado. FOTO TOMADA DE CNNESPANOL.CNN.COM
Hace 2 Hs

La presencia de María Corina Machado en la ceremonia en la que se la reconocerá con el Nobel de la Paz está duda luego de que se cancelara la conferencia de prensa prevista en Oslo, Noruega, donde líderes mundiales arribaron en las últimas horas para participar del reconocimiento a la opositora venezolana.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El Instituto Nobel había afirmado el sábado que Machado participaría en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, lo que hacía crecer la expectativa y las dudas sobre si podría aceptar su premio en persona, bajo riesgo de ser declarada “fugitiva” por las autoridades venezolanas.

Este martes, el hijo de la líder opositora, Ricardo Machado, expresó sentirse “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia, mientras persiste la incógnita sobre la asistencia de su madre a la entrega del galardón.

En contacto con la prensa cerca del Parlamento noruego y el Grand Hotel, lugares habituales de los invitados al Nobel, Ricardo Machado evitó confirmar si su madre ya se encontraba en la capital noruega.

“No quiero hacer declaraciones, por favor”, afirmó a medios internacionales, al tiempo que insistió en no conocer detalles sobre el paradero de la galardonada.

El misterioso paradero de Corina Machado

La duda principal que envuelve la capital noruega es dónde está la opositora, ya que no hizo una aparición pública desde el 9 de enero de este año.

La líder opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales que llevaron a una investidura de Nicolás Maduro cuestionada a nivel internacional dado que el régimen no presentó pruebas de ese triunfo, mientras que la oposición recopiló y publicó actas electorales para demostrar una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se postuló ante la inhabilitación que pesaba sobre Machado.

Su entorno mantiene un absoluto secreto, y su familia en Oslo asegura que desconoce su ubicación actual.

Temas Premios NobelPremio Nobel de la PazMaria Corina Machado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz bajo un estricto operativo de seguridad

María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz bajo un estricto operativo de seguridad

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
4

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

A 40 años de una desmesura argentina
6

A 40 años de una desmesura argentina

Más Noticias
Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

A 40 años de una desmesura argentina

A 40 años de una desmesura argentina

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Comentarios