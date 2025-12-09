Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

La líder opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales que llevaron a una investidura de Nicolás Maduro cuestionada a nivel internacional dado que el régimen no presentó pruebas de ese triunfo, mientras que la oposición recopiló y publicó actas electorales para demostrar una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se postuló ante la inhabilitación que pesaba sobre Machado.