“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El día en que algo se rompió

Lo que pasó en la derrota 2-1 frente a San Lorenzo, en El Monumental, parece haber calado hondo puertas adentro del club. Ese día, tras finalizar el partido, el “Bebe” había dejado en evidencia que su relación con la comisión directiva estaba rota. Y, en Ojo de Agua, días después, volvió a disparar: “Yo siempre les dije que esas cosas deben quedar en el club, pero no lo entendieron. Por eso ahora pido que el señor Golobisky (Ignacio) tenga palabra y salga a pedir disculpas. Porque la gente tiene que saber quién rompió el acuerdo. Lo hizo para cuidarse él, porque se vienen las elecciones. Están más preocupados por eso que por lo que pasa en el club”, denunció el capitán, en alusión al conflicto por premios y a la salida de Lucas Pusineri.