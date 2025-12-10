¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

En junio, durante una entrevista en un ciclo dedicado a mascotas, Milei explicó que suele vestirse con ese mameluco cuando pasa tiempo con sus animales. También lo utilizó en agosto durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y, unas horas antes de viajar a Oslo, en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton, lo que ya había despertado interrogantes sobre la elección de vestuario y el apego del Presidente al protocolo. ¿Habrá tenido poco tiempo para cambiarse?