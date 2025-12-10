¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

La llegada del presidente Javier Milei a Oslo generó sorpresa este martes, no solo por su participación en las actividades previas a la entrega del premio Nobel de la Paz, sino por el atuendo que eligió para descender en la capital noruega: un mameluco de YPF. La prenda, que el mandatario argentino ya ha mostrado en ámbitos informales, se convirtió en tema de conversación al aparecer en un escenario internacional y en la antesala de un evento protocolar de relevancia global.
Milei fue registrado por las cámaras al ingresar al Grand Hotel, sede tradicional de los banquetes y recepciones vinculados al Premio Nobel. Es la primera vez que Milei opta por ese overol en una actividad de nivel diplomático. Su uso no es nuevo: lo ha lucido en transmisiones de streaming y en visitas a la Quinta de Olivos, y suele justificarlo como parte de su rutina diaria junto a sus perros, recordó Lanacion.com.
En junio, durante una entrevista en un ciclo dedicado a mascotas, Milei explicó que suele vestirse con ese mameluco cuando pasa tiempo con sus animales. También lo utilizó en agosto durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y, unas horas antes de viajar a Oslo, en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton, lo que ya había despertado interrogantes sobre la elección de vestuario y el apego del Presidente al protocolo. ¿Habrá tenido poco tiempo para cambiarse?
Su presencia en Oslo coincidía con la ceremonia en la que debía ser distinguida la dirigente venezolana Corina Machado, quien sigue en la clandestinidad y finalmente no asistió. Estaba previsto que Milei participara de una conferencia de prensa que la referente opositora iba a ofrecer de forma remota, pero el Instituto Nobel anunció su aplazamiento sin detallar los motivos.