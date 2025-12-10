Secciones
Política

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

El presidente ya lo había usado en otras ocasiones, pero es la primera vez que lo utiliza para un evento de magnitud internacional.

LLAMATIVO. El presidente Milei ingresó al hotel en Oslo con un inusual mameluco de YPF. LLAMATIVO. El presidente Milei ingresó al hotel en Oslo con un inusual mameluco de YPF. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 3 Hs

La llegada del presidente Javier Milei a Oslo generó sorpresa este martes, no solo por su participación en las actividades previas a la entrega del premio Nobel de la Paz, sino por el atuendo que eligió para descender en la capital noruega: un mameluco de YPF. La prenda, que el mandatario argentino ya ha mostrado en ámbitos informales, se convirtió en tema de conversación al aparecer en un escenario internacional y en la antesala de un evento protocolar de relevancia global.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei fue registrado por las cámaras al ingresar al Grand Hotel, sede tradicional de los banquetes y recepciones vinculados al Premio Nobel. Es la primera vez que Milei opta por ese overol en una actividad de nivel diplomático. Su uso no es nuevo: lo ha lucido en transmisiones de streaming y en visitas a la Quinta de Olivos, y suele justificarlo como parte de su rutina diaria junto a sus perros, recordó Lanacion.com.

¿SE CAMBIÓ? Horas antes de tomar el avión a Oslo, Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense Robert C. Merton. ¿SE CAMBIÓ? Horas antes de tomar el avión a Oslo, Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense Robert C. Merton. FOTO TOMADA DE X.COM/OPRARGENTINA

En junio, durante una entrevista en un ciclo dedicado a mascotas, Milei explicó que suele vestirse con ese mameluco cuando pasa tiempo con sus animales. También lo utilizó en agosto durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y, unas horas antes de viajar a Oslo, en un encuentro con el economista estadounidense Robert C. Merton, lo que ya había despertado interrogantes sobre la elección de vestuario y el apego del Presidente al protocolo. ¿Habrá tenido poco tiempo para cambiarse?

Trump se atribuyó el triunfo de Milei: "Iba a perder, lo respaldé y ganó de forma contundente"

Trump se atribuyó el triunfo de Milei: Iba a perder, lo respaldé y ganó de forma contundente

Su presencia en Oslo coincidía con la ceremonia en la que debía ser distinguida la dirigente venezolana Corina Machado, quien sigue en la clandestinidad y finalmente no asistió. Estaba previsto que Milei participara de una conferencia de prensa que la referente opositora iba a ofrecer de forma remota, pero el Instituto Nobel anunció su aplazamiento sin detallar los motivos.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesPremios NobelPremio Nobel de la PazNoruegaJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Milei ante empresarios: dejó fuertes críticas al círculo rojo y se diferenció de la gestión de Macri

Milei ante empresarios: dejó fuertes críticas al "círculo rojo" y se diferenció de la gestión de Macri

Con Milei y Villarruel en el exterior, un senador puntano quedó a cargo de la Presidencia

Con Milei y Villarruel en el exterior, un senador puntano quedó a cargo de la Presidencia

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
2

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
4

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
5

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz
6

Está en duda que María Corina Machado reciba hoy el premio Nobel de la Paz

Más Noticias
Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Presupuesto 2026 de San Miguel de Tucumán podría ser debatido la semana próxima

El Presupuesto 2026 de San Miguel de Tucumán podría ser debatido la semana próxima

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Con resistencia, la agenda de la Legislatura se centra en la reforma electoral

Legisladores justicialistas pretenden que se regule el uso de la IA en la administración pública

Legisladores justicialistas pretenden que se regule el uso de la IA en la administración pública

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Comentarios