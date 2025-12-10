Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La actividad continuará este miércoles desde las 7.30 en el mismo escenario, con controles médicos por grupos (a cargo del cardiólogo del plantel) y luego una nueva práctica. En la cancha Nº 2 también volvió a entrenarse la Reserva, dirigida por Andrés Jemio, José Valcaneras y el profesor Facundo Artero. Allí se pudo ver, entre otros, a Ignacio Gálvez y a Santiago Borges, quien regresó tras su paso por Estudiantes de Caseros. La intención es que el plantel de Reserva y el de Primera se entrenen en modalidad “espejo” durante las próximas semanas.