Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Después de 21 días, la cancha principal del complejo Ojo de Agua volvió a tener a sus protagonistas. Con caras que ya no están y con muchos juveniles empujando desde abajo, Atlético Tucumán puso en marcha su pretemporada.
Antes de las 17, todo el plantel estaba listo para la primera sesión bajo las órdenes de Hugo Colace. También dijeron presente algunos dirigentes, como el secretario Mario Ávila y el secretario técnico Miguel Abbondándolo. Hubo reuniones en los vestuarios y, cerca de las 17.40, los futbolistas comenzaron a salir al campo.
El plantel abrió la jornada con un trote liviano alrededor de la cancha, un primer vistazo a los referentes que siguen en el equipo. “Están todos los que tienen que estar”, deslizó un miembro de la CD.
Bajo las indicaciones del preparador físico Osvaldo Scansetti se pudo ver a Matías Mansilla (no seguiría en el club), Miguel Brizuela y Marcelo Ortiz (se negocia su continuidad), Guillermo Acosta (ya avisado de que no será tenido en cuenta) y Adrián Sánchez, quien continuaría salvo que surja algún imprevisto. Además, estuvieron Kevin Ortiz, Renzo Tesuri y Juan Infante, quien trabajó a la par de sus compañeros tras recuperarse de la rotura de ligamentos.
Mezclados entre los más experimentados estuvieron los diez juveniles promovidos desde la Reserva: Ramiro González (lateral derecho), Juan Pablo Posse (central), Luciano Vallejo (central), Ramiro Paunero (lateral izquierdo), Leandro Olima (volante), Leonel Vega (volante), Facundo Pimienta (volante), Rodrigo Granillo (delantero), Martín Ortega (volante) y Germain Vallejo (mediocampista).
Las ausencias también marcaron la jornada: Leandro Díaz y Damián Martínez ya se despidieron del club; mientras que Juan González, Carlos Auzqui, Lisandro Cabrera y Kevin López no continuarían. Si bien todos tienen contrato hasta el 31 de diciembre, ya habían acordado no presentarse.
En total trabajaron más de 25 futbolistas, incluido Leonel Di Plácido, hasta aquí el único refuerzo. Luego, el plantel realizó trabajos con pelota, donde Colace se mostró especialmente activo, exigiendo intensidad y agresividad en la presión. La práctica cerró con minutos de fútbol. Más tarde, todos regresaron al vestuario y se retiraron en sus vehículos, mientras que algunos juveniles se fueron caminando hacia la salida, donde los esperaban sus familias.
La actividad continuará este miércoles desde las 7.30 en el mismo escenario, con controles médicos por grupos (a cargo del cardiólogo del plantel) y luego una nueva práctica. En la cancha Nº 2 también volvió a entrenarse la Reserva, dirigida por Andrés Jemio, José Valcaneras y el profesor Facundo Artero. Allí se pudo ver, entre otros, a Ignacio Gálvez y a Santiago Borges, quien regresó tras su paso por Estudiantes de Caseros. La intención es que el plantel de Reserva y el de Primera se entrenen en modalidad “espejo” durante las próximas semanas.