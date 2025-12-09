Secciones
Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

La delegación presidencial aterrizó en medio de la incertidumbre por el paradero de la líder venezolana.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado
Hace 3 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia en la que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado será distinguida con el Premio Nobel de la Paz.

La actividad central del mandatario será su participación en la entrega del Nobel de la Paz a Machado, un evento que se desarrolla en un momento de marcada tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. 

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

Misterio total en Oslo: la ceremonia del Nobel de la Paz se celebra sin rastro de María Corina Machado

El vínculo bilateral se vio aún más afectado luego de que la Embajada argentina en Caracas fuera rodeada tras recibir a opositores que solicitaron refugio, mientras que el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Machado, inhabilitada en julio de 2024 para competir electoralmente contra el chavismo, fue reemplazada por Edmundo González en las elecciones de ese año. Tiempo después debió pasar a la clandestinidad por amenazas recibidas en el marco de protestas. 

En ese contexto, se destacó como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

Además del jefe de Estado argentino, está previsto que acompañen a Machado otros mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el ecuatoriano Daniel Noboa. También fue invitado Edmundo González Urrutia, quien compitió frente a Maduro en las elecciones de agosto de 2024.

