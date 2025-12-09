Con Milei y Villarruel en el exterior, un senador puntano quedó a cargo de la Presidencia

La presencia de Milei en Noruega es una clara señal geopolítica de alineamiento con la postura de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. En la ceremonia coincidirá con sus pares de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; y Panamá, José Raúl Mulino, además de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que no pudo asumir por el fraude del chavismo.