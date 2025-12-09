Con Milei y Villarruel en el exterior, un senador puntano quedó a cargo de la Presidencia

Ante la simultánea ausencia del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel por compromisos internacionales, el senador Bartolomé Esteban Abdala quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. El legislador, quien ejerce la presidencia provisional del Senado, ocupará el cargo transitoriamente respetando la línea sucesoria establecida por la Ley de Acefalía.
La asunción temporal de Abdala tiene una fuerte carga simbólica para su provincia: San Luis vuelve a tener un representante en la máxima magistratura, hecho que no ocurría desde la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá en la crisis de diciembre de 2001. El único antecedente previo se remonta a 1861, con Juan Esteban Pedernera.
Abdala, cuyo liderazgo en la Cámara Alta fue ratificado en febrero de este año, deberá gestionar el despacho presidencial mientras se desarrollan las agendas diplomáticas en Europa.
Milei viajó para respaldar a la oposición venezolana
El Presidente partió anoche en un vuelo especial rumbo a Oslo, acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei. El objetivo central será participar mañana en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana.
La presencia de Milei en Noruega es una clara señal geopolítica de alineamiento con la postura de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. En la ceremonia coincidirá con sus pares de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; y Panamá, José Raúl Mulino, además de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que no pudo asumir por el fraude del chavismo.
Villarruel está en Madrid con agenda propia
Por su parte, Victoria Villarruel se encuentra en Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. En su paso por el Congreso de los Diputados de España, la vicepresidenta realizó una férrea defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y mostró matices propios en política exterior, diferenciándose sutilmente del alineamiento automático con Estados Unidos e Israel que promueve la Casa Rosada.