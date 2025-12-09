La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

“Las charlas se iniciaron con Santiago (Caputo) y seguiremos explorando con el otro sector de los ‘Karina Boys’”, señaló un sindicalista, en referencia a los contactos iniciados con el asesor presidencial, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.