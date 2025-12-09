La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

El malestar creció en la Confederación General del Trabajo (CGT) tras conocerse que el gobierno libertario decidió endurecer la reforma laboral.
Como primer gesto de rechazo, Gerardo Martínez (Uocra) no asistió al último encuentro del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, y la conducción cegetista convocó para este jueves a su Consejo Directivo con un punto destacado en la agenda: “Analizar un plan de acción”.
El endurecimiento sindical se aceleró luego de que los líderes de la CGT se enteraran de que el ala dura de la gestión de Javier Milei impuso la versión más rígida de los cambios laborales, incluyendo la restitución del artículo que limita las cuotas solidarias y afecta el financiamiento de los gremios.
En la Casa Rosada, sin embargo, aseguraron que el artículo más cuestionado por la CGT no formará parte de la iniciativa y “quedará para más adelante”. Según fuentes oficiales, la reforma solo incluirá aspectos vinculados a la generación de empleo, consignó el sitio Infobae.
Aun así, la CGT activó sus mecanismos de protesta ante la convicción de que “ganó (Federico) Sturzenegger, que es la voz ideológica antisindical dentro de la administración libertaria”, según admitió un directivo cegetista. Al mismo tiempo, los dirigentes indicaron que intentarán mantener el diálogo con el sector político oficial.
“Las charlas se iniciaron con Santiago (Caputo) y seguiremos explorando con el otro sector de los ‘Karina Boys’”, señaló un sindicalista, en referencia a los contactos iniciados con el asesor presidencial, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
El oficialismo había decidido eliminar varios artículos de la reforma laboral para acercarse a la CGT. Sin embargo, presiones internas hicieron que se volviera a discutir la inclusión del artículo que limita las cuotas solidarias, considerado estratégico para los gremios por su relación con su financiamiento.