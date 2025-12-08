Secciones
Milei ante empresarios: dejó fuertes críticas al "círculo rojo" y se diferenció de la gestión de Macri

Al referirse a la herencia recibida, recordó que la gestión de Cambiemos tomó deuda neta por cerca de U$S 60.000 millones, pero cuestionó la falta de orden en las cuentas públicas.

JAVIER MILEI. ARCHIVO JAVIER MILEI. ARCHIVO FOTO/© picture alliance / Juan Carlos Rojas
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei clausuró el Encuentro de Líderes ante un auditorio colmado por más de 60 ejecutivos y dirigentes empresariales. Tras una jornada marcada por reclamos de previsibilidad y alivio fiscal, el mandatario ratificó el rumbo de su gestión con un mensaje tajante referido a mantener el orden macroeconómico es innegociable y no habrá retrocesos en las correcciones realizadas.

Durante su discurso, Milei aprovechó para marcar una clara distancia respecto a la administración de Mauricio Macri. Al referirse a la herencia recibida, recordó que la gestión de Cambiemos tomó deuda neta por cerca de U$S 60.000 millones, pero cuestionó la falta de orden en las cuentas públicas. "Nunca se hizo el ajuste fiscal. En vez de hacerlo, aumentaron el déficit. Nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Tenemos equilibrio fiscal", remarcó.

Reservas y financiamiento

Milei desafió la visión tradicional sobre la acumulación de reservas. "¿Qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reservas para pagar si tengo *roll over*?", planteó. Aunque admitió que el "riesgo kuka" condicionó la estrategia inicial, enfatizó que no emitirá pesos sin demanda genuina para comprar divisas, calificando esa práctica como un "mecanismo injusto" que genera inflación.

"¿Les parece justo comprar artificialmente un seguro arruinando a los que menos tienen? Los que me piden eso, me piden que les arruine la vida a los argentinos", dijo.

En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado previamente negociaciones con bancos por un REPO de entre U$S6.000 y 7.000 millones para cubrir vencimientos de enero. Milei avaló esta vía. "Cambio el perfil de vencimiento, bajo la tasa y me guardo dólares extra. Parece más razonable", detalló.

Mensaje al "establishment"

El cierre tuvo momentos de alta tensión retórica. Ante las advertencias sobre la apertura de importaciones, el Presidente apuntó contra los sectores proteccionistas: "El que pide protección pide salarios más bajos, son empresarios prebendarios. Para solucionar esto hay que abrir más la economía", insistió.

Finalmente, Milei dejó una frase contundente dirigida al establishment. "Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina", señaló.

