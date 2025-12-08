Milei ante empresarios: dejó fuertes críticas al "círculo rojo" y se diferenció de la gestión de Macri

Durante su discurso, Milei aprovechó para marcar una clara distancia respecto a la administración de Mauricio Macri. Al referirse a la herencia recibida, recordó que la gestión de Cambiemos tomó deuda neta por cerca de U$S 60.000 millones, pero cuestionó la falta de orden en las cuentas públicas. "Nunca se hizo el ajuste fiscal. En vez de hacerlo, aumentaron el déficit. Nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Tenemos equilibrio fiscal", remarcó.