Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

El presidente Javier Milei iniciará esta noche su viaje a Oslo, Noruega, donde participará de la ceremonia de premiación a María Corina Machado, la líder opositora venezolana reconocida con el Premio Nobel de la Paz. El mandatario partirá a las 20, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La llegada a la capital noruega está prevista para la tarde del martes.
La actividad central será el miércoles, cuando Milei asista, a las 13 hora local (las 9 de la Argentina), a la entrega del premio a Machado. La relación entre ambos es cercana: mantienen contacto frecuente y Milei ha expresado públicamente su respaldo a la dirigente en su disputa con el régimen de Nicolás Maduro. En ese marco, el Gobierno argentino reiteró este lunes su reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace un año cuando intentaba ingresar a Venezuela para reencontrarse con su familia.
Una agenda diplomática intensa
La visita del mandatario incluirá dos encuentros oficiales de alto nivel. A las 11.30 hora argentina, Milei será recibido por el rey Harald V, y posteriormente mantendrá una reunión con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Tras cumplir su agenda, el Presidente comenzará su regreso a Buenos Aires el mismo miércoles, a las 16, con arribo previsto para el jueves a las 11.
Durante la ceremonia en Oslo, Milei compartirá espacio con otros jefes de Estado latinoamericanos: Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino Quintero (Panamá) y Edmundo González Urrutia, a quien la Argentina reconoce como ganador de las últimas elecciones en Venezuela.
Un viaje en pleno debate político interno
La salida del Presidente rumbo a Noruega ocurre en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias, que el Poder Ejecutivo oficializará esta medianoche en el Boletín Oficial. El Gobierno buscará tratar en ese período el presupuesto, la reforma laboral, la reforma del Código Penal y el compromiso fiscal.
La extensión de las sesiones podría prolongarse hasta febrero para avanzar con otras iniciativas legislativas antes de la apertura del período ordinario, prevista para el 1° de marzo.
En paralelo, se espera que mañana se dé a conocer el proyecto de reforma laboral, ya finalizado y en revisión de sus últimos detalles, consignó La Nación.
A esto se suma la reunión del Consejo de Mayo, prevista para pasado el mediodía de este martes. De allí surgirá el informe final que incluirá el capítulo laboral, aunque se descuenta que no habrá consenso pleno. En particular, se anticipa la falta de adhesión de Gerardo Martínez, representante de la CGT, en un escenario que promete tensiones políticas y sindicales a medida que avance el debate legislativo.