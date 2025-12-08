Milei asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro de Noruega

La actividad central será el miércoles, cuando Milei asista, a las 13 hora local (las 9 de la Argentina), a la entrega del premio a Machado. La relación entre ambos es cercana: mantienen contacto frecuente y Milei ha expresado públicamente su respaldo a la dirigente en su disputa con el régimen de Nicolás Maduro. En ese marco, el Gobierno argentino reiteró este lunes su reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace un año cuando intentaba ingresar a Venezuela para reencontrarse con su familia.