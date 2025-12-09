Trump se atribuyó el triunfo de Milei: "Iba a perder, lo respaldé y ganó de forma contundente"

El factor económico del apoyo

La jactancia de Trump tiene un correlato en los hechos. Su administración jugó un rol decisivo en la previa de los comicios de medio término, ya que una semana antes de las urnas, el Departamento del Tesoro -encabezado por Scott Bessent- y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones. Este "escudo financiero" fue vital para calmar los mercados y oxigenar la gestión libertaria en la recta final de la campaña.