Trump se atribuyó el triunfo de Milei: "Iba a perder, lo respaldé y ganó de forma contundente"

Donald Trump no dudó en capitalizar el resultado de las recientes elecciones legislativas en Argentina. En una extensa entrevista concedida al medio *Politico*, el presidente de Estados Unidos aseguró que su intervención fue determinante para la victoria de Javier Milei en Argentina. "Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de forma contundente", afirmó.
El líder republicano utilizó el "caso argentino" para ejemplificar su capacidad de influencia en el mapa político global. Al ser consultado sobre su disposición a intervenir en procesos electorales europeos para favorecer a candidatos afines a su agenda -especialmente en materia migratoria-, Trump fue directo. "Yo respaldo y he respaldado personas. Pero apoyo a líderes que los europeos (del establishment) no quieren", resaltó.
El factor económico del apoyo
La jactancia de Trump tiene un correlato en los hechos. Su administración jugó un rol decisivo en la previa de los comicios de medio término, ya que una semana antes de las urnas, el Departamento del Tesoro -encabezado por Scott Bessent- y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones. Este "escudo financiero" fue vital para calmar los mercados y oxigenar la gestión libertaria en la recta final de la campaña.
De Milei a Orban y a Maduro
En la misma conversación, Trump trazó paralelismos entre su vínculo con Milei y su relación con el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Al ser interrogado sobre si otorgaría un blindaje similar de U$S20.000 millones a Hungría, el republicano fue cauto. "No le prometí nada, aunque él ciertamente lo pidió. Considero que está haciendo un muy buen trabajo en temas de inmigración", dijo.
La entrevista también dejó definiciones de alto voltaje sobre la región. Trump no descartó la posibilidad de una operación militar en Venezuela para deponer al régimen de Nicolás Maduro, reafirmando una política exterior intervencionista y pragmática.