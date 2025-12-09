Secciones
Política

Trump se atribuyó el triunfo de Milei: "Iba a perder, lo respaldé y ganó de forma contundente"

El mandatario estadounidense reivindicó su influencia en las elecciones de medio término en Argentina. Vinculó la victoria oficialista al "blindaje" de U$S20.000 millones otorgado días antes de los comicios.

Trump había recibido a Milei en la Casa Blanca antes de los comicios. Trump había recibido a Milei en la Casa Blanca antes de los comicios. FOTO/AP
Hace 2 Hs

Donald Trump no dudó en capitalizar el resultado de las recientes elecciones legislativas en Argentina. En una extensa entrevista concedida al medio *Politico*, el presidente de Estados Unidos aseguró que su intervención fue determinante para la victoria de Javier Milei en Argentina. "Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de forma contundente", afirmó.

El líder republicano utilizó el "caso argentino" para ejemplificar su capacidad de influencia en el mapa político global. Al ser consultado sobre su disposición a intervenir en procesos electorales europeos para favorecer a candidatos afines a su agenda -especialmente en materia migratoria-, Trump fue directo. "Yo respaldo y he respaldado personas. Pero apoyo a líderes que los europeos (del establishment) no quieren", resaltó.

El factor económico del apoyo

La jactancia de Trump tiene un correlato en los hechos. Su administración jugó un rol decisivo en la previa de los comicios de medio término, ya que una semana antes de las urnas, el Departamento del Tesoro -encabezado por Scott Bessent- y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones. Este "escudo financiero" fue vital para calmar los mercados y oxigenar la gestión libertaria en la recta final de la campaña.

De Milei a Orban y a Maduro

En la misma conversación, Trump trazó paralelismos entre su vínculo con Milei y su relación con el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Al ser interrogado sobre si otorgaría un blindaje similar de U$S20.000 millones a Hungría, el republicano fue cauto. "No le prometí nada, aunque él ciertamente lo pidió. Considero que está haciendo un muy buen trabajo en temas de inmigración", dijo.

La entrevista también dejó definiciones de alto voltaje sobre la región. Trump no descartó la posibilidad de una operación militar en Venezuela para deponer al régimen de Nicolás Maduro, reafirmando una política exterior intervencionista y pragmática.

Temas El DólarBuenos AiresCasa RosadaNicolás MaduroCasa BlancaDonald TrumpEstados UnidosJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Donald Trump reaviva la tensión con Nicolás Maduro: Tiene los días contados

Donald Trump reaviva la tensión con Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"

Trump autorizó a Nvidia a exportar chips H200 a China con un arancel del 25%

Trump autorizó a Nvidia a exportar chips H200 a China con un arancel del 25%

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
4

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

A 40 años de una desmesura argentina
6

A 40 años de una desmesura argentina

Más Noticias
Ordenan a una mujer que deje de hostigar a su ex pareja en las redes sociales

Ordenan a una mujer que deje de hostigar a su ex pareja en las redes sociales

Jaldo anunció que el bono navideño alcanzará a docentes privados y a policías retirados

Jaldo anunció que el bono navideño alcanzará a docentes privados y a policías retirados

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Luces, magia y encuentro: así se vive el nuevo Paseo Navideño en el corazón de Tucumán

Luces, magia y encuentro: así se vive el nuevo Paseo Navideño en el corazón de Tucumán

El Gobierno confirmó una baja en las retenciones para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol

El Gobierno confirmó una baja en las retenciones para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Comentarios