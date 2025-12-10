Tras ocho años, la Argentina vuelve a tomar deuda en dólares

El dólar

En este contexto, el dólar mayorista continuó calmo, mientras los operadores monitorean la oferta de divisas que podrían ir llegando tras la ola de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, así como del campo luego de la reducción de retenciones. “En ese escenario -señala Ber-, se anticipa que la estacional mayor demanda de dinero podría abrir espacio al Tesoro para ir comprando gradualmente dólares que serían utilizados a futuro para la cancelación de los intereses de la deuda en dólares”. La colocación del Bonar29N evita que el Tesoro nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación. La decisión de utilizar legislación argentina se debe a que la vigente “Ley Guzmán” exige que cualquier emisión de deuda con legislación extranjera sea aprobada por el Congreso nacional. La operación resulta clave para que la Argentina recupere, aunque sea parcialmente, el acceso al mercado de capitales, y también funciona como una respuesta al FMI, que ha solicitado al Gobierno avanzar en la acumulación de reservas, una meta que, al parecer, no podrá ser cumplida hasta el cierre del año.