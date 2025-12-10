Tras ocho años, la Argentina vuelve a tomar deuda en dólares

Pasaron casi ocho años desde que un gobierno argentino saliera al mercado a buscar financiamiento. Hoy se romperá un ciclo de aislamiento, por la mala reputación del país en el mercado global. Será exploratorio y el Gobierno, en ese sentido, quiere ingresar paso a paso. Por esa razón, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que, en la licitación de esta jornada, buscará obtener U$S 1.000 millones a una tasa de 9%. Lo dijo durante un encuentro de la Fundación IEB.
El Gobierno nacional emitirá un título en dólares y con lo obtenido servirá parte del vencimiento de U$S 4.500 millones que debe afrontar en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años. El título será denominado Bonar 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento. La estrategia del titular del Palacio de Hacienda es una: que el mercado lea que la Argentina puede endeudarse a una tasa de interés a un dígito. Por las dudas, Caputo avisó a los inversores que la administración del presidente Javier Milei no abandonará el esquema de flotación entre bancas cambiarias. Y reforzó esa postura señalando que la decisión fue consensuada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al iniciar esta semana, el mercado cambiario continuó estable, con el tipo de cambio con un leve retroceso, pero siempre cerca del techo de la banda, dado que la menor oferta del agro se sigue compensando con las emisiones de deuda de empresas y provincias. Como el margen es muy limitado, ni el Tesoro ni el Banco Central compran divisas y, por eso, las reservas internacionales netas no logran mejorar y se alejan cada vez más de la meta con el FMI, apunta Cohen Aliados Estratégicos. Sin novedades concretas sobre el Repo con bancos internacionales y con los vencimientos de deuda de enero que se acercan, el gobierno anunció la emisión de un bono ley local en dólares para pagar parte de los vencimientos y testear al mercado en un contexto en el que el riesgo país no logra bajar de los 600 puntos básicos y limita el regreso a los mercados globales.
El índice medido por la banca internacional JP Morgan evidenció ayer un leve incremento, hasta ubicarse en los 634 puntos. “La licitación del Bonar 2029N despierta gran expectativa entre los operadores, ya que podría convertirse en el puntapié inicial para ir recuperando acceso a los mercados, con foco en especial en la tasa, el monto y el perfil de los inversores”, indica el economista Gustavo Ber. Según el analista, eso resulta clave ya que, en la medida que vaya desarrollándose una mayor profundidad en la capacidad de refinanciamiento, se podría ir generando un círculo virtuoso en el riesgo país y en las reservas internacionales del Central.
El dólar
En este contexto, el dólar mayorista continuó calmo, mientras los operadores monitorean la oferta de divisas que podrían ir llegando tras la ola de emisiones corporativas y provinciales en el exterior, así como del campo luego de la reducción de retenciones. “En ese escenario -señala Ber-, se anticipa que la estacional mayor demanda de dinero podría abrir espacio al Tesoro para ir comprando gradualmente dólares que serían utilizados a futuro para la cancelación de los intereses de la deuda en dólares”. La colocación del Bonar29N evita que el Tesoro nacional deba acudir al mercado cambiario local para comprar los dólares necesarios, un proceso que podría influir negativamente en la cotización y la inflación. La decisión de utilizar legislación argentina se debe a que la vigente “Ley Guzmán” exige que cualquier emisión de deuda con legislación extranjera sea aprobada por el Congreso nacional. La operación resulta clave para que la Argentina recupere, aunque sea parcialmente, el acceso al mercado de capitales, y también funciona como una respuesta al FMI, que ha solicitado al Gobierno avanzar en la acumulación de reservas, una meta que, al parecer, no podrá ser cumplida hasta el cierre del año.