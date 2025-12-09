Caputo apunta a conseguir U$S1.000 millones en la nueva colocación de deuda en dólares

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, anticipó cuál es la expectativa oficial ante la nueva colocación de un bono en dólares que el gobierno de Javier Milei lanzará este miércoles, operación que marcará el retorno del país al endeudamiento en moneda extranjera a través del mercado de capitales.
Según señaló, la intención es captar “cerca de U$S1.000 millones a una tasa inferior al 9%”.
Caputo expuso esta mañana durante una charla organizada por el Grupo IEB, donde fue entrevistado por su fundador y presidente, Juan Ignacio Abuchdid. En ese ámbito, destacó que “Argentina tiene un potencial enorme para comprimir el riesgo país” y remarcó la necesidad de aprobar el Presupuesto nacional y el paquete de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), al considerar que “las reformas son la esencia del rumbo que queremos seguir”.
El gobierno libertario saldrá este miércoles a licitar un bono en dólares a cuatro años, con un cupón del 6,5% y emitido bajo legislación local. El objetivo central es utilizar los fondos para afrontar una parte del vencimiento de enero, que supera los U$S4.200 millones. En la city, la principal duda hasta ahora era cuántos dólares se obtendrán en la operación y cuál será la tasa final, consignó el diario "Ámbito".
Las declaraciones de Caputo buscaron influir en esas expectativas y en la lectura que hará el mercado tras la colocación.
El ministro también respondió a las críticas sobre la lenta acumulación de reservas. Afirmó que solo se comprará divisas en la medida en que aumente la demanda de dinero, con el fin de mantener bajo el costo de esas compras.
Caputo sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no exigirá una flotación cambiaria plena y que, por lo tanto, el Ejecutivo no saldrá “a comprar dólares como locos”. Reafirmó que se mantendrá el esquema de bandas y que esa postura ya fue acordada con el organismo. “Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que aún tiene volatilidad política”, señaló.
El funcionario reiteró que solo incrementarán reservas si la demanda de pesos lo justifica, para evitar presionar artificialmente al tipo de cambio o emitir dinero que luego deba esterilizarse: “Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible”.
Por último, proyectó que el gobierno de Milei podría adquirir entre U$S7.000 millones y U$S21.000 millones el próximo año, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de la disponibilidad de divisas. Señaló que la deuda y, eventualmente, la inversión serán las principales fuentes de dólares: “Creemos que la cuenta financiera de la balanza de pagos será la principal vía de oferta”.