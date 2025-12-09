Caputo apunta a conseguir U$S1.000 millones en la nueva colocación de deuda en dólares

Caputo expuso esta mañana durante una charla organizada por el Grupo IEB, donde fue entrevistado por su fundador y presidente, Juan Ignacio Abuchdid. En ese ámbito, destacó que “Argentina tiene un potencial enorme para comprimir el riesgo país” y remarcó la necesidad de aprobar el Presupuesto nacional y el paquete de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), al considerar que “las reformas son la esencia del rumbo que queremos seguir”.